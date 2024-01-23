Я нашел ошибку
Главные новости:
«Не занимайтесь самолечением»
Главный детский инфекционист региона напомнил об опасности вирусных инфекций для маленьких детей
В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области.
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.
Самарец обвиняется в нанесении смертельных травм своему брату
Площадь пожара составила всего около 1 кв. м, однако женщина отравилась угарным газом, спасти ее не удалось.
Пенсионерка в Москве погибла  из-за возгорания одеяла с электрическим подогревом
В почтенном возрасте он не оставил спорт. Побеждал на чемпионатах России среди ветеранов, становился призером Всемирных ветеранских игр.
На 89-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР Валентин Райков
Предоставление отпусков с выездом за пределы исправительного учреждения – это очень эффективная мера стимулирования осужденных.
УФСИН СО: отпуск для осужденной
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
В Самаре распределят свободные места в детсадах
Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей"
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.97
-0.62
EUR 95.89
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Концерт "Рождественское приношение" состоится в театре "Самарская площадь"

23 января 2024 16:18
170
Концерт пройдет на благотворительной основе для семей с детьми-инвалидами, многодетных семей и семей участников СВО.

Год семьи, объявленный президентом России, вступил в свои права. Муниципальный театр «Самарская площадь» готовит цикл мероприятий, посвященных этой теме.

А начнется Год семьи с «РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРИНОШЕНИЯ». Именно так называется концерт в исполнении хора Храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского с участием воспитанников воскресной школы. История Рождества, история Святого семейства в исполнении удивительного по своему звучанию хора несомненно порадуют и детей, и взрослых.

Концерт состоится 28 января в 13:00 на сцене театра «Самарская площадь» и пройдет на благотворительной основе для семей с детьми-инвалидами, многодетных семей и семей участников СВО.

Хор храма святителя Спиридона Тримифунтского г. Самара был создан в 2010 г. Регент хора – Мохова Екатерина Ивановна – десятый ребенок в потомственной семье священнослужителей. Является бессменным руководителем и идейным вдохновителем коллектива.

Изначально хор был организован как богослужебный, но с 2015 года по благословению настоятеля храма ведет активную концертную деятельность. Коллектив является постоянным участником межрегионального фестиваля «Пасха над Волгой». В 2016 г. участвовал в I межрегиональном фестивале “Архангельский Глас” г. Пенза. Ежегодный почётный гость православной выставки «Благословенная Самара», а также многочисленных благотворительных концертов в Самарской области.

В январе 2018 года хор стал лауреатом 3 степени Международного конкурса «Зимняя сказка» (г. Санкт- Петербург, 2018 г.).
В 2023 году стал лауреатом 1 степени фестиваля-конкурса «Пасха над Волгой».
 
Организаторы мероприятия: МБУК «Театр «Самарская площадь», Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, Самарская городская общественная организация «ВОИ».

6+

 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Самарская площадь»

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.
23 января 2024, 18:17
Самарец обвиняется в нанесении смертельных травм своему брату
В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Закон
99
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.
23 января 2024, 17:31
В Самаре распределят свободные места в детсадах
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ. Общество
132
Дознаватель МЧС России осуществляет работу по выявлению причин возгорания и виновников пожара.
23 января 2024, 17:08
Дознаватели ГУ МЧС СО отмечают профессиональный праздник
Дознаватель МЧС России осуществляет работу по выявлению причин возгорания и виновников пожара. Общество
139
В центре внимания
Самарская областная библиотека приглашает молодых авторов принять участие в конкурсе короткого рассказа
23 января 2024  13:16
Самарская областная библиотека приглашает молодых авторов принять участие в конкурсе короткого рассказа
303
Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
23 января 2024  11:38
Высадившую кота Твикса из поезда проводницу отстранили от работы
281
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
23 января 2024  11:34
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
510
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
439
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
367
Весь список