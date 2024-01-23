Концерт "Рождественское приношение" состоится в театре "Самарская площадь"

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Год семьи, объявленный президентом России, вступил в свои права. Муниципальный театр «Самарская площадь» готовит цикл мероприятий, посвященных этой теме.

А начнется Год семьи с «РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПРИНОШЕНИЯ». Именно так называется концерт в исполнении хора Храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского с участием воспитанников воскресной школы. История Рождества, история Святого семейства в исполнении удивительного по своему звучанию хора несомненно порадуют и детей, и взрослых.

Концерт состоится 28 января в 13:00 на сцене театра «Самарская площадь» и пройдет на благотворительной основе для семей с детьми-инвалидами, многодетных семей и семей участников СВО.



Хор храма святителя Спиридона Тримифунтского г. Самара был создан в 2010 г. Регент хора – Мохова Екатерина Ивановна – десятый ребенок в потомственной семье священнослужителей. Является бессменным руководителем и идейным вдохновителем коллектива.

Изначально хор был организован как богослужебный, но с 2015 года по благословению настоятеля храма ведет активную концертную деятельность. Коллектив является постоянным участником межрегионального фестиваля «Пасха над Волгой». В 2016 г. участвовал в I межрегиональном фестивале “Архангельский Глас” г. Пенза. Ежегодный почётный гость православной выставки «Благословенная Самара», а также многочисленных благотворительных концертов в Самарской области.

В январе 2018 года хор стал лауреатом 3 степени Международного конкурса «Зимняя сказка» (г. Санкт- Петербург, 2018 г.).

В 2023 году стал лауреатом 1 степени фестиваля-конкурса «Пасха над Волгой».



Организаторы мероприятия: МБУК «Театр «Самарская площадь», Храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского, Самарская городская общественная организация «ВОИ».

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Фото предоставлено пресс-службой театра «Самарская площадь»