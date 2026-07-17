Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности усилен в Самаре

В ходе 229 профилактических рейдов, проведенных с начала установления особого противопожарного режима членами административных районных комиссий, составлено 44 протокола об административной ответственности за ненадлежащие содержание собственниками зданий, строений, сооружений и земельных участков.

МП «Самараводоканал» и ООО «Самарские коммунальные системы» совместно с представителями МЧС провели плановую проверку более 4,5 тысяч источников противопожарного водоснабжения, находящихся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций.

С начала года общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Самарской области» и региональная общественная организация «Казачья добровольная пожарная команда» осуществили 13 выездов для участия в тушении пожаров, 34 выезда на отработку нормативов и 152 плановых дозора.