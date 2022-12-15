Конкурс «Книга – мир без границ»: в Самарской областной детской библиотеке наградят слабослышащих участников

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20 декабря в 12:00 Самарская областная детская библиотека в галерее «Новое пространство» проведет Церемонию награждения победителей творческого конкурса «Книга – мир без границ» в рамках областного проекта «Жест на успех».

С мая этого года ведущие специалисты СОДБ с помощью сурдопереводчиков в библиотеке и коррекционных учреждениях знакомили ребят с выставками лучших детских книг, работой библиотеки и проводили различные литературно-творческие мастер-классы. Вместе с сотрудниками библиотеки ребята читали, знакомились с лучшими книгами современных детских писателей, усваивали основные понятия, связанные с литературой. В этом году у участников проекта была возможность встретиться с московским детским писателем Мариной Тараненко – автором книг «Самолëтный кот», «Замок новогодних секретов», «Хирофанты».

«Проект имеет очень важную, значимую цель – стереть границы в общении для детей с особенностями здоровья, дать им возможность приобщиться к чтению и литературе через безбарьерное общение. Хочу поблагодарить коллег из Самарской областной детской библиотеки, которая выступает главным организатором проекта.

Общение со слабослышащими детьми имеет свои особенности, но, как говорят писатели, которые уже имели подробный опыт и участвовали в проекте, о «трудностях перевода» быстро забываешь, когда находятся общие темы для разговора – книга и язык литературы стирает границы.

Хочу пожелать организаторам проекта безграничной энергии и успехов в Вашей ответственной работе на благо Самарской области! Пусть дело, которому Вы служите, неизменно крепнет» — отметила Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

В рамках проекта «Жест на успех» для слабослышащих ребят от 5 до 14 были организованы конкурсы: «Я – иллюстратор» в двух номинациях, для участия в котором нужно было нарисовать иллюстрацию к любимому произведению, и «Чи-тайм», в котором ребята соревновались в чтении прозы или стихов наизусть. Рисунки победителей конкурса «Я – иллюстратор» вошли в итоговый книжный сборник.

В конце года традиционно в торжественной обстановке подводятся итоги. Все победители и участники конкурсов получат дипломы, сертификаты на покупку книг и сборник творческих работ победителей конкурса «Я – иллюстратор», сообщает пресс-служба библиотеки.

Фото: пресс-служба библиотеки