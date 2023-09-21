Конкурс «Культурная столица года 2024»: до окончания народного голосования осталось 4 дня

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Более 120 тысяч человек проголосовали за Самару.

Самара – в числе 8 городов-финалистов первого федерального конкурса для городов России «Культурная столица года 2024»! За почетное звание также борются: Нижний Новгород, Чебоксары, Калининград, Грозный, Томск, Новосибирск и Чита. Победителя и обладателя титула «Культурная столица года 2024» объявят 28 сентября в Москве. Там же будет назван победитель народного голосования, в рамках которого развернулось серьезное противостояние на странице, где идет опрос. Поддержать Самару в народном голосовании можно до 23:59 25 сентября.

С каждым часом количество проголосовавших растет вместе с нарастающим интересом к конкурсу. На сегодняшний день более 365 тысяч человек уже приняли участие в голосовании, из них более 120 тысяч назвали именно Самару «Культурной столицей года 2024». Ближайший конкурент нашего города – Нижний Новгород, достойный соперник, – тем интереснее принимать участие в голосовании, и весомее будет победа. Стать лидером народного голосовая в борьбе, где достойный определяется исключительно выбором людей, – яркая, убедительная победа и самое искреннее признание в любви родному городу!

Напомним, федеральный конкурс для городов России «Культурная столица года 2024» проводится впервые на федеральном уровне, инициатором выступил Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. По итогу заявочной кампании из 19 участников, подавших заявки, в финал вышли 8: Самара, Грозный, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Чебоксары, Чита.

У каждого из городов-финалистов в рамках конкурса просматривается свое уникальное позиционирование. Например, Грозный видит себя как город культурного наследия и событийного туризма; Нижний Новгород – как «100% Россия», средоточие богатой истории и активной современной жизни; Новосибирск делает акцент на авангард и лидерские устремления; Чебоксары – на благоустроенность и преимущества города на Волге; Томск опирается на аллегории «Изумрудного города» своего земляка – писателя Александра Волкова; Чита представляется как культурный мост между Россией, Китаем и Монголией; Калининград – как комфортная площадка для взаимодействия бизнеса, образования и культуры.

Основная идея Самары для участия в конкурсе – «Самара – просто космос!». В организационный комитет конкурса была направлена развернутая информация о комплексном развитии Самары (прошлое, настоящее, будущее) по 12 направлениям (Архивы и историко-культурное наследие, Материальные культурные ресурсы, Духовно-нравственные ценности, Городская среда и урбанистика, Инновации и креативные индустрии, Туризм и индустрия гостеприимства, Образование и просвещение, Экология и здоровый образ жизни, Система массовых коммуникаций, Некоммерческий сектор, Инклюзивная экосистема, Территориальный маркетинг и брендинг).

В настоящее время Самарская область готовит презентацию проекта программ развития на 2024 год, которая будет представлена на торжественной церемонии в Москве 28 сентября 2023 года. Лучшая мотивация на победу для нашей команды – это поддержка жителей Самаркой области. В народном голосовании важно участие каждого!

Поддержать Самару в народном голосовании за звание «Культурной столицы года» можно до 25 сентября включительно в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица»