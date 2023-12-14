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Кондитер из Самары приняла участие в шоу телеканала «Суббота!»

14 декабря 2023 12:58
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Кондитер из Самары приняла участие в шоу телеканала «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» продолжается второй сезон реалити «Здравствуй, сладкий». В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты профессионалов и любителей кондитерского искусства, которые соревнуются за заказ от звездного гостя. В новом выпуске им станет кондитер и телеведущая Ольга Вашурина.

Клава Кока: «Работать с Ниной – большое удовольствие. Мы похожи и в кадре выглядим как сестрички. При этом мы разные: Нина – специалист в сфере готовки десертов, а я тоже очень люблю готовить, но так хорошо не разбираюсь. Ребятам из второго сезона будет сложнее: раньше я не понимала технологии приготовления десертов, а сейчас могу определить, где тарталетка толстая, где много желатина, где стенки шоколада неправильно сделаны, где слои «не поженились» и тд». 

Нина Тарасова: «Иногда приходят опытные кондитеры, которые говорят, что их торты заказывают по всей стране, и приносят пирожное «Картошка». А бывает, что приходит 17-летняя девочка и рвет в клочья всех профессионалов. У нас, определенно, растет новое поколение кондитеров, которых ждет большое будущее».

Участницей нового выпуска стала Ольга Куропаткина из Самары. На дегустацию Ольга принесла муссовые десерты со вкусами: малина в шоколаде, красный бархат, медовик и апельсин-шоколад.

Чтобы одержать победу в проекте, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Удалось ли Ольге это сделать, можно увидеть 14 декабря в 21:30 на телеканале «Суббота!».

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