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Комитет СФ поддержал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

25 февраля 2025 12:58
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Комитет СФ поддержал закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Ожидается, что Совет Федерации рассмотрит закон на пленарном заседании 26 февраля. Документ был внесен правительством РФ в Государственную думу в декабре 2024 года. Поправками дополняется закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Продлить программу маткапитала до конца 2030 года поручил президент РФ Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. Как указывается в финансово-экономическом обосновании к закону, около 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год. По предварительным оценкам, реализация закона потребует дополнительных расходов из бюджета в 2027-2030 годах в общем объеме 2,776 трлн рублей.

Материнский капитал - это мера государственной поддержки российских семей с детьми. С 2007 года его могли получить семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также все последующие дети, если раньше право на такую меру поддержки не появлялось. С 2020 года материнский капитал можно получить и за первого ребенка. В 2024 году его сумма за первого ребенка составила 630 тыс. рублей, за второго - 833 тыс. рублей, пишет ТАСС. 

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