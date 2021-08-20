Комиссия проверит ценность подлежащих сносу аварийных домов  в историческом центре Самары

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127 аварийных домов в историческом центре в разное время были признаны подлежащими сносу. Сейчас, когда Самара получила статус исторического поселения, нужно более детально изучить каждое такое здание.

Напомним, по поручению Главы Самары Елены Лапушкиной было принято решение о создании спец. комиссии, которая осмотрит каждое здание.

По части адресов уже есть судебные решения о сносе. Однако результаты работы комиссии могут стать основанием для пересмотра этих решений.

Накануне были осмотрены 10 объектов – 4, по мнению всех членов комиссии, не представляют никакой архитектурной ценности, 4 – попадают под критерии ценного градоформирующего объекта, один – является ОКН и еще один – попадает в зону охраны.

Поадресный обход также помогает определить особенности сноса тех зданий, которые не представляют никакой ценности. Если здание имеет отдельные интересные архитектурные элементы здания перед сносом их будут демонтировать.

Фото: администрация Самары