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Командующий Приволжским округом Росгвардии прибыл с рабочим визитом в Самарскую область

28 июня 2021 15:56
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Александр Порядин отметил сотрудников специальных подразделений и руководителей Управления ведомственными и правительственными наградами.

Рабочая поездка командующего Приволжским округом Росгвардии в Самарскую область, генерал-полковника Александра Порядина началась с посещения Управления Росгвардии по Самарской области.

Александр Порядин отметил сотрудников специальных подразделений и руководителей Управления ведомственными и правительственными наградами.

В числе награжденных - взрывотехник-водолаз инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, старший прапорщик полиции Алексей В. Алексей - профессиональный и грамотный сотрудник. За годы службы ему не раз приходилось выезжать на разминирования взрывоопасных предметов. Зачастую выполнять задачи приходилось в условиях экстремальных физических и психологических нагрузок, но Алексей не терялся. Обнаруживая опасные предметы - взрывотехник-водолаз неизменно действовал четко. Только за четыре года, площадь обследованной Алексеем территории, на которой приходилось искать опасные предметы, превысила полмиллиона квадратных метров. За профессионализм и мужество, проявленные при выполнении специальных задач, Указом Президента РФ, Алексей В. награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Высокую правительственную награду сотруднику вручил Командующий Приволжским округом Росгвардии.

За высокие личные показатели в служебной деятельности ведомственными наградами Федеральной службы войск национальной гвардии России отмечены начальник регионального Управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко, заместитель начальника Управления полковник полиции Айбулат Сатвалдыев, а также ряд офицеров специальных подразделений Управления, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: командующий Приволжский округ Росгвардия

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