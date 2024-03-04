Команда ТОАЗа — серебряный призер регионального турнира по хоккею с мячом

39

Команда «Тольяттиазота» по хоккею с мячом заняла второе место в чемпионате Самарской области. В турнире, который проходил на открытом стадионе «Нефтяник» в Новокуйбышевске, приняли участие сборные четырех городов региона.

В рамках турнира было сыграно шесть матчей, участие в них приняли 18 хоккеистов «Тольяттиазота». Соперниками предприятия стали «Луч» из Чапаевска, «Самара-бенди» из Самары и «Нефтяник» из Новокуйбышевска.

В финальной игре сборная ТОАЗа встретилась с командой «Луч» и победила со счетом 5:2. По итогам чемпионата лучшим игроком предприятия стал капитан команды Альберт Петрухин, который забросил наибольшее количество голов.

Ключевую роль в подготовке спортсменов к соревнованиям играют тренеры и ветераны «Тольяттиазота» Александр Плохов и Евгений Красюков — основатель команды. В планах у хоккеистов — участие в матчах, посвященных Дню Победы, а также организация четвертого межрегионального турнира с сильнейшими сборными из 12 городов России

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

Развитие спорта на предприятии — в числе приоритетных задач «Тольяттиазота». Корпоративный спорт и поддержка общественных инициатив, направленных на пропаганду занятий физической культурой, составляют основу для продвижения здорового образа жизни. Регулярные победы спортсменов ТОАЗа в соревнованиях различного уровня доказывают правильность выбранного предприятием курса.

Фото: пресс-служба ТОАЗа