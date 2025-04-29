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Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала»

29 апреля 2025 12:39
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Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала»

Город Пермь стал местом встречи студенческих команд из 23 регионов, где благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети» создаются 25 современных кампусов.

Стратегическая сессия «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала» организована Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Работа в межрегиональном формате созвездия уникальных кампусов объединила молодёжь, отраслевых экспертов и региональные рабочие группы по созданию кампусов для решения задач проекта и разработки сервисов, которые будут реализованы в студенческих городках.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников стратегической сессии «По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в России создается сеть кампусов мирового уровня: 25 проектов общей площадью более 3 миллионов квадратных метров сейчас активно реализуются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». А всего к 2036 году, по поручению Президента, по всей стране будет создано 40 кампусов», – подчеркнул вице-премьер.

В стратсессии приняло участие более 200 человек из Архангельской, Ивановской, Калининградской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Мурманской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской и Челябинской областей, Забайкальского, Камчатского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Республик Башкортостан и Бурятия, федеральной территории «Сириус», а также Москвы.

«Создание современных кампусов – это проект для студентов, как нынешних, так и будущих. Именно поэтому новая инфраструктура должна быть максимально ориентирована на интересы и потребности молодежи. Наша цель — вовлечь молодых людей в процесс проектирования и воплотить в жизнь самые интересные инициативы. Для этого была предусмотрена возможность участия в 12 различных направлениях, где каждый смог проявиться и раскрыть свой потенциал. Студенты предложили смелые решения, новые подходы и яркие проекты. Многие из них получили реальную поддержку регионов и будут реализованы. Особое внимание хочу уделить арт-треку, в рамках которого было создано 25 уникальных картин, вдохновленных и созданным по мотивам каждого кампуса. Этот проект позволяет взглянуть на кампусы с другой стороны. Выставка открыта в Перми и доступна для всех жителей города до конца мая. В планах — показать коллекцию во всех регионах, в которых создаются кампусы», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

В ходе работы по 12 параллельным тематическим трекам разработано более 70 проектов, объединенных в портфельные решения. На треке «Наука молодых» ребята разработали проект «Цифровая среда кампусов КАМПУС_ID», на гастрономическом треке родился проект «Гастрофестиваль и гастропремия «Alma Eater»», на треке «Бизнес» – проекты «Кампус Арена» и «Модульный технопарк», NFT-платформа для развития креативных индустрий, участники карьерного трека предложили цифровую платформу «Карьерный путь». Многие из этих проектов станут совместными для созвездия современных кампусов или будут реализованы в отдельных регионах.

«Радует, что наши студенты проявили такую активность и креативность в рамках стратегической сессии. Проработанность предлагаемых проектов и сервисов демонстрирует высокий уровень заинтересованности студентов в создании комфортной и развивающей среды. Особенно важно разнообразие направлений, по которым работали команды. От создания комфортной городской среды и формирования сообщества технологических предпринимателей до разработки новых медиа. Проекты наших ребят заинтересовали и представителей других кампусов, что позволит выстроить с ними еще более тесное взаимодействие», – поделился впечатлениями министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Фото: Минобрнауки Самарской области

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