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В этот день на стенде Самарской области, в павильоне 75, будут работать представители министерства экономического развития и инвестиций региона, а также организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
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Команда Самарской области примет участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия»

16 февраля 2024 17:31
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В этот день на стенде Самарской области, в павильоне 75, будут работать представители министерства экономического развития и инвестиций региона, а также организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области приглашает предпринимателей посетить стенд региона на международной выставке-форуме «Россия». 27 февраля 2024 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на ВДНХ состоится День предпринимательства. Мероприятие станет завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрирует значимость всех направлений бизнеса.

Министерство экономического развития РФ готовит для представителей бизнеса всех уровней и отраслей большую деловую и культурную программу. Мероприятие будет полезно для понимания трендов в предпринимательстве и актуально для каждого участника. «В этот день на выставке будут организованы мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается об открытии бизнеса или хочет узнать больше о предпринимательстве в России, – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В этот день на стенде Самарской области, в павильоне 75, будут работать представители министерства экономического развития и инвестиций региона, а также организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

«Участие в программе события будет интересно и полезно для представителей бизнеса, для понимания актуальных трендов в предпринимательстве. Безусловно, это новые бизнес-идеи, дополнительные доходы, дальнейшее развитие. Буду работать в этот день на стенде Самарской области, отвечу на все вопросы и расскажу о возможностях, созданных в регионе для бизнеса и инвесторов», – обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Напомним, 30 ноября на площадке выставки-форума прошел День Самарской области. «Выставка «Россия» – это абсолютно уникальное пространство, где каждый человек может лучше узнать нашу страну, познакомиться с историей, традициями, достижениями каждого региона», – отметил тогда губернатор Дмитрий Азаров.

27 февраля на форуме пройдут специальные мероприятия павильонах компаний Сбер, VK, РЖД, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ. Здесь для участников будут организованы экскурсии, деловые игры, встречи с предпринимателями, мастер-классы, тренинги и другие активности.

Отдельная площадка будет посвящена мамам-предпринимателям. Для них состоится фестиваль «Мама-Дети-Бизнес». Участницы смогут послушать истории успеха женщин-предпринимателей, принять участие в викторинах. Для детей будет организована детская зона.

Развлекательную программу составят КВН-батл студенческих команд, бизнес-квартирник, квиз на бизнес-тематику, бизнес-спектакль, лотерея, мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

В павильоне «Мир цифры» пройдет форум «Мой бизнес» – мои возможности», где о цифровых инструментах развития бизнеса расскажут представители Минцифры, институтов поддержки, сами предприниматели и крупные компании – VK, ПСБ, «Ярмарка мастеров», «Нескучные финансы», hh.ru, «Яндекс Бизнес», RUSS, TopFranchise.

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