Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на пожаре на ул. Гагарина погиб человек
В Самаре на пожаре на ул. Гагарина погиб человек
Самарских застройщиков обяжут согласовывать облик своего ЖК
Самарских застройщиков обяжут согласовывать облик своего ЖК
В 2023 году органами ЗАГС региона зарегистрировано 24 525 актов о рождении, причем мальчиков родилось немного больше, чем девочек
В 2023 году органами ЗАГС региона зарегистрировано 24 525 актов о рождении, причем мальчиков родилось немного больше, чем девочек
В Самарской области полицейские и общественники организовали для школьников познавательный мастер-класс
В Самарской области полицейские и общественники организовали для школьников познавательный мастер-класс
Команда из Самарской области попробует свои силы во втором сезоне «Лиги городов» на ТНТ
Команда из Самарской области попробует свои силы во втором сезоне «Лиги городов» на ТНТ
Благодаря нацпроекту продолжится обновление поликлиники №4 Самары
Благодаря нацпроекту продолжится обновление поликлиники №4 Самары
Строители уложили 94% асфальта на обходе Тольятти в Самарской области
Строители уложили 94% асфальта на обходе Тольятти в Самарской области
62% самарцев периодически меняют свои финансовые привычки
62% самарцев периодически меняют свои финансовые привычки
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.39
EUR 98.41
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Торжественное собрание в честь юбилея подразделений ЛРР и ГК состоялось в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда из Самарской области попробует свои силы во втором сезоне «Лиги городов» на ТНТ

16 февраля 2024 13:25
69
Команда из Самарской области попробует свои силы во втором сезоне «Лиги городов» на ТНТ

Уже сегодня, в пятницу, в 22:00 на телеканале ТНТ выходит новый выпуск самого масштабного юмористического проекта «Лига городов», где талантливые участники со всей страны, в борьбе за приз в 10 миллионов рублей, попытаются рассмешить строгое жюри и зал. Состав жюри в этом сезоне немного изменился, к Артему Калайджяну, Сергею Светлакову и Алексею Щербакову присоединился Тимур Батрутдинов.

На сцене появится команда «ЖМЖ» из города Суходол, долгие годы участники играли в КВН под названием «2х2».

«Мы приехали на сочинский фестиваль, где проходил кастинг Лиги городов, поэтому заранее подготовили материал, который подойдет именно для формата шоу. Команд, приехавших с такой же целью, было много, нам повезло оказаться среди тех, кого позвали на съемки. Что касается подготовки, мы решили написать совершенно новое выступление. Особых надежд попасть в сезон мы не питали, поэтому придумывали шутки достаточно расслабленно», - поделилась команда «ЖМЖ».

Команда из Самарской области рассказала о своих участниках: «Мы творческие люди. Дима играет на гитаре и выпускает песни под псевдонимом Lamver. Евген мечтает стать сценаристом и режиссером. Женя хочет стать актрисой, чтобы потом сниматься в фильмах Евгена».

Участники рассказали с кем именно из наставников хотели бы поработать: «Все наставники имеют большой опыт в юморе. Мы буквально выросли на шутках некоторых из них. Но ближе всего, по вайбу и юмору, Алексей Щербаков и Тимур Батрутдинов».

 

Увидеть выступление самарской команды можно в проекте «Лига городов» уже сегодня в 22:00 на ТНТ!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
16 февраля 2024  12:52
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
113
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
16 февраля 2024  11:35
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
146
Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.
15 февраля 2024  17:31
В День культуры на выставке «Россия» рассказали о модельных библиотеках Самарской области
604
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024  12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
421
Во время встречи обсуждались итоги развития муниципальных образований и региона в целом, а также задачи текущего года.
14 февраля 2024  15:35
Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов области
731
Весь список