Команда из Самарской области попробует свои силы во втором сезоне «Лиги городов» на ТНТ

69

Уже сегодня, в пятницу, в 22:00 на телеканале ТНТ выходит новый выпуск самого масштабного юмористического проекта «Лига городов», где талантливые участники со всей страны, в борьбе за приз в 10 миллионов рублей, попытаются рассмешить строгое жюри и зал. Состав жюри в этом сезоне немного изменился, к Артему Калайджяну, Сергею Светлакову и Алексею Щербакову присоединился Тимур Батрутдинов.

На сцене появится команда «ЖМЖ» из города Суходол, долгие годы участники играли в КВН под названием «2х2».

«Мы приехали на сочинский фестиваль, где проходил кастинг Лиги городов, поэтому заранее подготовили материал, который подойдет именно для формата шоу. Команд, приехавших с такой же целью, было много, нам повезло оказаться среди тех, кого позвали на съемки. Что касается подготовки, мы решили написать совершенно новое выступление. Особых надежд попасть в сезон мы не питали, поэтому придумывали шутки достаточно расслабленно», - поделилась команда «ЖМЖ».

Команда из Самарской области рассказала о своих участниках: «Мы творческие люди. Дима играет на гитаре и выпускает песни под псевдонимом Lamver. Евген мечтает стать сценаристом и режиссером. Женя хочет стать актрисой, чтобы потом сниматься в фильмах Евгена».

Участники рассказали с кем именно из наставников хотели бы поработать: «Все наставники имеют большой опыт в юморе. Мы буквально выросли на шутках некоторых из них. Но ближе всего, по вайбу и юмору, Алексей Щербаков и Тимур Батрутдинов».

Увидеть выступление самарской команды можно в проекте «Лига городов» уже сегодня в 22:00 на ТНТ!