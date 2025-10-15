Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 

108

Победителем Всероссийского детского экологического форума – 2025 в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» стала команда из Самарской области.

Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.

Игра создана для того, чтобы дети и их родители узнали, как можно помочь сохранить чистоту рек, озёр и водоёмов, а также понять, как человеческая деятельность влияет на водную среду.

Проект объединяет экологическое просвещение и игровой формат, делая обучение увлекательным и доступным для всех возрастов.

Фото: минприроды СО