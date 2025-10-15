Я нашел ошибку
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий.
Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 

15 октября 2025 20:45
108
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.

Победителем Всероссийского детского экологического форума – 2025 в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» стала команда из Самарской области.

Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.

Игра создана для того, чтобы дети и их родители узнали, как можно помочь сохранить чистоту рек, озёр и водоёмов, а также понять, как человеческая деятельность влияет на водную среду.

Проект объединяет экологическое просвещение и игровой формат, делая обучение увлекательным и доступным для всех возрастов.

 

Фото:   минприроды СО

