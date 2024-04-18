Команда "ФлагманВет" спасла животных из подтопленного паводком хозяйства

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В ветеринарный центр «ФлагманВет» обратились жители села Бариновка Нефтегорского района. В ходе паводка вода дошла до их хозяйства и стала затапливать хлев, в котором живут лошади, коровы, козы, овцы и свиньи. Команда «ФлагманВет» выехала на помощь и на протяжении семи часов перевозила животных по ледяной воде на сушу.

Хозяйство расположено в конце села на небольшой возвышенности, со всех сторон его окружила вода. Местами ее глубина доходила почти до двух метров, до ближайшего «берега» - около километра. Эвакуироваться с таким количеством голов самостоятельно жильцы дома бы не смогли.

Для проведения спасательной операции привезли моторную лодку и металлические бочки, с которыми уже на месте сварили металлический плот. На лодке удалось вывезти четыре десятка коз, овец и свиней. Крупный скот эвакуировали на плоту. Балансируя на бочках и придерживая стоявшую на мостках плота корову, спасатели следили, чтобы плавсредство, которое буксировала лодка, не опрокинулось. В конце пути корова все же проломила пол плота, но, благо, до суши было недалеко, а потому не глубоко: буренку вывели на берег прямо по воде в уже наступившей темноте.

Спасенных животных на время большой воды отправили в хозяйство Большечерниговского района, кого-то согласились приютить другие жители Бариновки, дома которых сильно не подтопило.

- Мы помогали в хозяйстве жителей Бариновки: отдали свои машины, людей, амуницию, пригнали лодку. В это время, кроме наблюдения за нашими попытками, не происходило ничего. Животных увозили в Большую Черниговку, - это более 100 км от точки эвакуации. Все отработали на износ. Заключительная транспортировка беременной коровы в темноте всех сделала седыми, но в итоге все получилось. Я горжусь нашими ребятами и благодарю всех, кто помог, - отметила директор ветцентра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.