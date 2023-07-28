«Код будущего»: на Госуслугах стартовал приём на бесплатные курсы программирования

82

Российские школьники 8-11 классов и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Приём заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на Госуслугах.

Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.

Выучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.

Как проходит обучение

➖ 144 академических часа

➖ 4 учебных модуля

Открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт. Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. Узнать, есть ли в вашем регионе классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на Госуслугах.

Как подать заявку на участие в программе

1. Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель

2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления

3. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки

4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение

Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.

➡ Успейте записаться: количество мест ограничено!

Фото: ru.freepik.com