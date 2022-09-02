Ко Дню солидарности в Самаре пройдут соревнования по мини-футболу и квест-игра

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В Самаре пройдут соревнования по мини-футболу и квест-игра, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



Соревнования по мини-футболу «Трагедия Беслана в наших сердцах» состоятся в воскресенье, 4 сентября, на спортивной площадке в сквере «Родина». Начало в 9:30.



Квест-игра «Антитеррор», направленная на профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде, состоится 5 сентября в 11:00 в Самарском Металлургическом колледже, а также в 13:00 в Поволжском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева.



Игра проходит по станциям. Задания на станциях разработаны так, чтобы научить ребят правильному поведению в различных экстренных ситуациях. Помощь в проведении игры окажут волонтёры-медики, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации