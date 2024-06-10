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Ко Дню России в Самаре открылась цифровая фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна»

10 июня 2024 16:57
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Порядка 100 фотографий фотовыставки «Самая красивая страна» посвящены семье как главной опоре в жизни человека.

В рамках Дня России в Самаре пройдет информационно-просветительская выставка «Сильная Россия – это мы!», центральной экспозицией которой станет цифровая фотовыставка «Самая красивая страна». Она открывает свою работу 10 июня на мультимедийных экранах на площади Славы в Самаре и продлится до конца 2024 года, объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом семьи. 

«Семья даёт нам понимание многих простых, но важных истин. Они в советах и напутствиях отца, во всепоглощающей любви матери, в заботе сестёр и братьев друг о друге, в тех семейных ценностях, которые можно глубоко осознать, впитать только в семье. И которые потом становятся теми нравственными ориентирами, помогающими разобраться в сложностях жизненного пути, поддерживают на этом сложном жизненном пути любого человека стать ответственным за себя, за свою семью и за судьбу Отечества. Безусловно, семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия – это, действительно, огромная семья, можно сказать, семья семей», – отметил Владимир Владимирович на открытии Всероссийского форума «Родные-любимые», посвященному старту Года семьи.

Цифровая фотовыставка «Самая красивая страна» подготовлена Русским географическим обществом на основе работ участников ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна». Порядка 100 фотографий фотовыставки «Самая красивая страна» посвящены семье как главной опоре в жизни человека. «Мы приглашаем вас окунуться в мир искренних чувств, тепла, любви и семейных ценностей. Открываем Россию заново вместе», – призывают организаторы выставки.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году и сразу сделал заявку на то, чтобы стать самым масштабным российским фотоконкурсом дикой природы. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков, а за восемь лет число присланных фотографий возросло до 700 тысяч. Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста, единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России. В представленную экспозицию вошли лучшие фотографии, отобранные членами экспертной комиссии, а также работы, получившие высокие баллы по итогам зрительского голосования.

Наша страна – великая, сильная и красивая. Но страна – это не только леса, поля, реки, города, это, прежде всего, люди, которые в ней живут. Именно об этом – о людях России – выставка Русского географического общества. Каждый снимок рассказывает свою историю – историю любви, заботы и поддержки. Изображения, запечатленные на фотографиях, показывают уникальные моменты счастья и близости, позволяют увидеть разнообразные мгновения из жизни – от радостных событий до повседневных моментов, отражая тепло и взаимоотношения, которые делают семью особенной.

 

Фото: фрагмент фотовыставки, подготовленной Русским географическим обществом

 

Теги: Самара

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