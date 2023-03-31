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Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
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Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»

31 марта 2023 16:47
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Книга рассказывает о неизвестных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической техники.

В рамках мероприятий, посвященных Дню космонавтики, 6 апреля в 15.00 в Общественной палате Самарской области (г.Самара, ул.Галактионовская, д.132) состоится презентация книги Евгения Жданова «Освоение дальнего космоса».

День космонавтики для Самарской области – больше, чем памятная дата. Наш регион – центр отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей и славными трудовыми традициями. Сегодня ракетно-космическая отрасль по-прежнему в числе неоспоримых конкурентных преимуществ губернии, что позволяет сохранять статус столицы отечественного ракетостроения.

Книга «Освоение дальнего космоса»  рассказывает о неизвестных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической техники. О вкладе предприятий ракетно-космической отрасли Самарского региона в освоение космического пространства. Сегодня работа на мирный космос, космос в интересах людей – одна из приоритетных государственных задач. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время общения с работниками на космодроме Восточный подчеркнул, что власти будут работать над тем, чтобы популяризировать ракетно-космическую отрасль и ее достижения, в том числе создавая фильмы и книги, а также ведя просветительскую деятельность.  Роль работников ракетно-космической отрасли для региона и для страны неоднократно отмечал Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров: «Ваша работа, ваши смелые решения, ваши идеи нужны нашей стране. По-прежнему космос работает на мир, космос является защитой для нашей страны, а значит, хранит мир на нашей земле».

В презентации книги «Освоение дальнего космоса» примут участие академик РАН Виктор Сойфер и командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко (в формате видеоконференцсвязи).

«Общественная палата продолжает расширять горизонты партнерского проекта «Достояние Губернии». В канун Дня космонавтики мы представим первую книгу из серии, рассказывающей о вкладе наших земляков в общее дело развития страны. Освоение дальнего космоса не останавливается ни на мгновение. Самарские ученые, конструкторы и инженеры вносят неоценимый вклад. Книга об этом. Знать своих героев сегодня особенно важно, ведь каждый из них вносит вклад в создание уникальных наукоемких аппаратов, стоящих на страже рубежей Родины. А значит, их труд приближает нас к Победе», – считает издатель, член ОПРФ Павел Покровский.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Мероприятия

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