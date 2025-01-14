«Книжное собрание Константина Грота»: новая выставка в СОУНБ

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась книжно-иллюстративная выставка под названием «Книжное собрание К.К. Грота». Жителей города приглашают увидеть уникальную коллекцию старинной литературы, некогда принадлежавшей знаменитому самарскому губернатору.

Напомним, что наступивший 2025 год отмечен в Самаре сразу двумя круглыми датами – 210-летием со дня рождения губернатора Константина Грота и 165-летием основания Самарской общественной (публичной) библиотеки, ныне известной под именем Самарской областной универсальной научной библиотеки. В честь этих двух годовщин специалисты Центра изучения книжной культуры отдела редких книг СОУНБ подготовили специальный проект – выставку, призванную показать вклад деятельного губернатора в развитие культуры и образования Самарской губернии через призму его личного книжного собрания.

В материалах экспозиции находят своё отражение как эпизоды из истории нашего региона, так и факты из жизни самого К.К. Грота. Книги из личной библиотеки губернатора можно узнать по инициалам «К.Г.» и «K.G.», сделанным на переплёте. Известно, что своему «любимому детищу» – публичной библиотеке – Константин Карлович передал более 8 000 томов, однако установить их владельческую принадлежность до сих пор удалось лишь в отношении немногих из них. С другой стороны, «опознанные» тома как раз часто и имеют самую большую ценность. Они представляют собой значимые для истории книжной культуры издания, порой богато иллюстрированные или имеющие другие отличительные черты – например, автографические надписи. В целом на выставке можно ознакомиться с довольно разнообразной литературой: это и исследования о жизни и государственном служении К.К. Грота, и исторические сочинения, и архивные публикации, книги о путешествиях, а также многое, многое другое.

Книжно-иллюстративная выставка «Книжное собрание Константина Карловича Грота» будет доступна до 9 марта 2025 года. Для организованных групп посетителей также проводятся экскурсии по экспозиции, записаться на которые можно по телефону: +7(846) 335-66-27.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Центр изучения книжной культуры отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ