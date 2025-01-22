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Клиенты Почты России могут управлять доставкой пенсий и пособий онлайн

22 января 2025 13:10
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Клиенты Почты России могут управлять доставкой пенсий и пособий онлайн

Почта России запустила на сайте раздел, где можно в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также управлять их доставкой.

В личном кабинете на сайте и приложении компании появился раздел «Пенсии и социальные выплаты» с информацией о них: суммах, типах, датах и способах получения —на дому или в почтовом отделении. Там же можно оформлять заявки на повторную доставку.

Также онлайн можно поменять почтовое отделение, где клиент получает пенсии и пособия, на период до 3 месяцев. Такой перенос доступен в пределах региона проживания и получать выплаты в этом случае можно только в отделении. Те, кто ещё не получает пенсию через Почту России, могут подключить услугу в личном кабинете на сайте или в приложении компании: нужно просто оформить и отправить там заявление.

«Приложение и Личный кабинет Почты - это уже давно не только трекинг отправления: онлайн клиентам доступно управление большинством сервисов. Сейчас в этом списке появилось управление доставкой пенсий и социальных пособий. Доступ ко всей линейке услуг через онлайн витрины стабильно в топе запросов наших клиентов, число доступных в цифре сервисов будет продолжать расти в 2025 году», прокомментировал директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев. 

В 2023 г. Почта запустила внутреннюю информационную систему для контроля доставки пенсий и социальных выплат. В режиме онлайн система проверяет, сколько раз и когда к клиенту приходил почтальон, как его зовут, смог ли он вручить адресату пенсию или социальное пособие. Получателям, которых не оказалось дома, Почта назначает повторную доставку и контролирует её ежедневно.

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