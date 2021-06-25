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Кинельский район готов  отобрать у Ижевска звание пельменной столицы России

25 июня 2021 12:27
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Кинельский район готов  отобрать у  Ижевска звание пельменной столицы России

Начавшиеся полгода назад  холодными зимними выходными командные соревнования по лепке пельменей  в поселениях Кинельского района Самарской области переросли в настоящие пельменные  баттлы с группами поддержки, фанатами и гурманами.  За время проведения соревнований врачи, социальные работники, педагоги, хлебопеки, домохозяйки,  фермеры, работники культуры, производственники  и работники торговли  становились  скоростными лепщиками пельменей, строго сохраняя все тайны своих рецептов и хитрости быстрой лепки.  

 Тем временем, пока проведение Олимпиады в Токио опять стояло под большим вопросом, Пельмениада в Кинельском районе набирала обороты. «Пельмени Ада? Прям «Нью Васюки» устроили!», - ёрничали жители соседних районов все чаще заглядывая на фехтование скалок и метание формочек для вырезания лепешек из теста. «Пельмень мне в рот! Это весело и вкусно!»,- говорили они же, выходя с соревнований. Договорились. Слухами земля полнится. Сначала на Пельмениаде были замечены гости из Казани, Перми и Питера, затем итальянский фото гений Пеппер решил открыть производство равиоли незамедлительно и именно в Кинельском районе. Более того, видео приемов лепки пельменей  тайно записывал на телефон  маэстро поваров всей Самарской области Константин Маковецкий. Идейный вдохновитель соревнований, депутат Александр Живайкин и думать не думал, что поселковые вкусные «Пельменные старты» к финишной прямой закончатся не только съеденной гостями и участниками тонной пельменей.  

К нам едет... Не, не ревизор и даже не Ревизорро. Хотя и  им были бы рады на соревнованиях. В  Кинельский район  едет Книга Рекордов России, друзья! Даешь два рекорда!  Где эти умельцы, которые сделали вызов слепить более тысячи пельменей за десять минут? Где эти Левши, которые обещали слепить микроскопические пельмени? В Кинельском районе, в поселке Комсомольский в 16.00! За месяц до старта Токийской Олимпиады следует хорошо подкрепиться на Пельмениаде!

Фото: pixabay.com

Теги: Кинельский район пельмени

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