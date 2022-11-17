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Кинельские аграрии передали семьям мобилизованных свыше 15 тонн пшеницы

17 ноября 2022 17:41
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Сегодня сотрудники одного из с/х предприятий передали 10 семьям из села Малая Малышевка по 1 тонне пшеницы для корма домашних животных и птицы.

В Кинельском районе активно помогают семьям мобилизованных. Сегодня сотрудники одного из сельскохозяйственных предприятий передали 10 семьям из села Малая Малышевка по 1 тонне пшеницы для корма домашних животных и птицы. Всего на поддержку сельчан кинельские аграрии направили уже 17 тонн зерна - такая помощь была оказана и в селе Новый Сарбай.

Вопрос оказания всесторонней помощи военнослужащим и членам их семей находится на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества. Губернатором была поставлена задача всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами оказывать адресную помощь таким семьям - от предоставления медицинской помощи, устройства детей в школу или детский сад до решения коммунально-бытовых вопросов.

В Кинельском районе семьям мобилизованных оказывают всю необходимую поддержку. «По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова мы составляем паспорта на каждую семью мобилизованного и оказываем им помощь. Благодарю наши предприятия, которые поддерживают их сегодня, наших жителей, наших предпринимателей, всех, кто откликается, кто неравнодушен. Пусть наши защитники знают, что об семьях позаботятся», - подчеркнул глава Кинельского района Юрий Жидков.

Семьи обращаются с самыми разными просьбами. Кто-то просит помощи с заготовкой кормов, так как держит свое хозяйство.

Мешки с тонной пшеницы доставили и малышанке Галине Алексеевне Максимовой. У пожилой женщины на фронт ушел внук, которого она воспитывала в одиночку.  Уходя, мужчина просил помочь бабушке – дома осталось хозяйство - куры и кролики. Галина Алексеевна искренне благодарна односельчанам за их поддержку. Говорит, столько зерна точно поможет прокормить домашнюю живность.

«Я думаю, этой малой помощью мы хотя бы чуть-чуть согреем сердца наших ребят», - подчеркнул глава с.п. Малая Малышевка Сергей Курапов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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