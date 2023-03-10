Каждый второй самарец расскажет руководству о коллеге, сливающем информацию конкурентам

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Корпоративная этика превыше всего: о факте разглашения сослуживцем служебной информации доложит начальству каждый второй самарец. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

51% самарцев расскажут руководству о коллеге, сливающем ценную информацию конкурентам: «Не хочется, чтобы фирма несла убытки»; «Обязательно сообщу после тщательной проверки полученной информации»; «Стараюсь быть ответственной, честной и справедливой. Не переношу подлость и вранье». 17% оставят подобные сведения при себе: «Не лезу ни в своё дело. Все тайное становится явным»; «Попрошу коллегу самого все рассказать начальству». Каждый третий затрудняется с решением: «Прежде поговорю с этим коллегой, попытаюсь выяснить причину, может, возможно еще помочь образумиться».



Чаще всего готовность сообщить об утечке информации демонстрирует молодежь до 24 лет (74%), реже всего — респонденты от 25 до 44 лет (52%).



Время проведения: 1—9 марта 2023 года.

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