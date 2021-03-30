Каждый второй самарец копит или планирует копить «на черный день»

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Почти каждый второй россиянин (46%) копит или планирует копить «на всякий случай» или «на черный день», свидетельствуют данные опроса «Росгосстрах Жизнь». Чаще всего так поступают люди старше 60 лет.



Чаще всего «на всякий случай» или «на черный день» копят россияне старшего возраста (60+), так поступает 52,5% опрошенных этой возрастной категории. Среди целей для накоплений на втором месте у россиян «серебряного возраста» – иметь определенную сумму денег, чтобы тратить их на пенсии. Так поступает почти каждый пятый из опрошенных старше 60 лет (18,5%). Еще 18,5% опрошенных выбрали вариант ответа «другое» и указали, что делают накопления на переезд, лечение, покупку недвижимости и похороны. Четвертая по популярности цель для накоплений – «чтобы получать доход» (5,5%).



Те, кто моложе 60 лет, чуть реже копят «на всякий случай». В ходе опроса об этом заявили 40,6% опрошенных россиян младше этого возраста. Около четверти (23,3%) опрошенных копят на крупную покупку, образование детям. Еще 15,8% опрошенных выбрали вариант ответа «другое» и указали, что делают накопления на покупку недвижимости, отдых, автомобиль. Еще 9,8% заранее задумываются о будущем, и откладывают средства, «чтобы было, на что жить на пенсии», а 9% хотят получать доход и чтобы их деньги работали.



Чаще всего «на всякий случай» копят в ЯНАО, Красноярском крае и Хабаровской областях (более 90%). Реже всего «на черный день» откладывают деньги в Тюменской области (11%), в Кабардино-Балкарии (20%) и в Псковской области (25%).



Согласно опросу, проведенному СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие» в январе, доля россиян, у которых есть сбережения, выросла с 36% в феврале 2020 года до 40% в начале 2021-го.

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