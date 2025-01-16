Каждый второй самарец – фанат кавказской кухни

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Опрос, проведённый сетью гипермаркетов «О'КЕЙ», показал, что жители Самары предпочитают готовить дома блюда русской кухни: борщ, каши, пироги, квашеную капусту. Это относится к 73% горожан.

Второе место в рейтинге национальных кухонь занимает кавказская – ее любят за яркие ароматы, специи, обилие зелени, мяса и овощей. Цыпленок табака, чахохбили, хинкали и, конечно же, шашлыки пользуются популярностью у 54% горожан.

Итальянская кухня, во многом близкая русской благодаря активному использованию теста, царит на столах 44% респондентов – они отметили, что обожают пиццу и пасту с различными добавками – ветчиной, креветками, сыром.

Тайская и паназиатская кухня занимает третье место в сердцах самарцев, что отмечают 37% опрошенных. Блюда с экзотическими вкусами, такие как пад-тай и том ям, становятся всё более популярными. Многие жители города начинают интересоваться азиатскими специями и соусами, что обогащает их домашнее меню.

Четвёртое место в топе вкусовых пристрастий самарцев принадлежит калорийной немецкой кухне. 18% горожан обожают рульку, тушеную капусту, шницели, жареную колбасу.

Фото: Дильдина Светлана

