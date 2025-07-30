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Каждый третий самарец узнает о новых брендах с помощью маркетплейсов

30 июля 2025 13:54
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Каждый третий самарец узнает о новых брендах с помощью маркетплейсов

Каждый третий самарец (40%) узнает о новых брендах благодаря маркетплейсам. Еще 36% респондентов считает этот способ поиска новых магазинов для покупок наиболее удобным. Данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1 200 жителей Самары. 

Помимо онлайн-площадок, опрошенные находят бренды с помощью подписок на блогеров или стилистов (32%) — это самый большой показатель среди других регионов, а также рекламы в интернете (13%). Среди тех респондентов, кто чаще ищет бренды на маркетплейсах, 47% делает это через раздел «похожие товары». Еще часть узнает из рекомендательной ленты (21%), рекламы на площадке (18%), а также благодаря витринам магазинов (15%).   

Вне зависимости от способа поиска, ключевыми критериями при знакомстве с новым брендом опрошенные отмечают ценовую политику.  На маркетплейсах жителям Самары особенно важны цены и отзывы. По данным Яндекс Маркета, товары с 10 положительными отзывами получают на 10% больше продаж, чем товары без них. На онлайн-площадках респондентам также важно наличие собственной витрины у магазина. 

Среди категорий, для которых чаще всего рассматривают новые магазины, лидируют «Продукты и товары повседневного спроса» (24%), «Одежда и обувь» (24%), «Товары для детей» (17%), «Уход и парфюмерия» (16%). 

Также самарцы поделились, что до ухода известных западных брендов в 2022 году чаще всего совершали покупки в торговых центрах или шоурумах (28%). После ухода зарубежных магазинов выбирать маркетплейсы стали уже 43% респондентов.

Теги: Опрос

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