Каждый третий самарец считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое

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Горожане считают, что совершеннолетних квадроберов нужно ставить на учет к психиатру, детей-квадроберов — оставить в покое. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане.

Как реагировать на взрослых, бегающих на четвереньках в костюмах животных? 36% самарцев считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 26% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 10% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 6% — налагать административные штрафы. Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще остальных отмечают, что на такой вид самовыражения не стоит обращать внимания. Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают за постановку на учет к психиатру, привлечение к общественным работам и штрафование взрослых квадроберов.



Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 21% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 17% — штрафы для родителей, 7% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (37%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 28%, штрафы для родителей — 20%).



Согласно опросу, 79% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 2% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 4% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов.





Время проведения: 14—18 октября 2024 года