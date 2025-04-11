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Каждый пятый самарец старше 50 лет планирует переехать в другой регион после выхода на пенсию

11 апреля 2025 10:36
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каждый пятый самарец старше 50 лет планирует переехать в другой регион после выхода на пенсию

Компания Level Group провела исследование, в ходе которого узнала о планах самарцев старше 50 лет на ближайшие 10 лет. Выяснилось, что каждый пятый (16,9%) хочет и планирует переезд в другой регион, а каждый десятый (11%) хотел бы переехать в другой регион, но не имеет такой возможности.  Интересно, что 3,6% опрошенных находятся в обратной ситуации: они хотели бы переехать и имеют возможности для этого, но не могут решиться на такие перемены. Еще 9% рассказали, что с выходом на пенсию планируют переехать жить за город, а 4% признались, что переехали бы в другую страну, если бы была возможность. 4,8% опрошенных хотят и действительно планируют переезд за границу. Большинство же (49,4%) не хотят и не планируют переезжать.  

«По нашим данным, на возраст старше 50 лет приходится не более 10% от всех покупателей недвижимости. Люди такого возраста, как правило, уже имеют собственное жилье и не стремятся к переезду, а основной спрос в этой возрастной группе связан с покупкой жилья для детей или внуков. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к новостройкам среди людей старше 50 лет, особенно в рамках программ переезда из крупных городов в пригородные районы или в более комфортные жилые комплексы. По данным банка “Дом.РФ”, в 2024 году 6% клиентов брали кредит в возрасте старше 50 лет. Большинство банков устанавливают максимальный возраст заемщика на дату последнего платежа по ипотеке до 70-75 лет, но в некоторых банках этот возраст можно увеличить до 85 лет при условии наличия молодого поручителя с подтвержденным доходом. Что касается остальных требований к заемщику, таких как наличие подтвержденного дохода, стаж работы или  размер первоначального взноса, то они одинаковы для любого возраста заемщика», – комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Те, кто планирует переехать на пенсии, чаще всего выбирают для жизни Москву и Подмосковье (48%) и Санкт-Петербург (28%). Каждый восьмой (12%) выбирает города-курорты Кавказских Минеральных Вод. 8% планирует переезд в Крым, а 4% – в города Краснодарского края.

Теги: Опрос

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