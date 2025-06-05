Каждый второй россиянин ежедневно читает комментарии в сети

Исследовательский центр FEEDBACK поделился результатами социологического опроса россиян «Комментарии в сети»: какие темы волнуют современных российских пользователей, что мотивирует их к участию в обсуждениях и каким образом формируется культура комментирования в цифровой среде. В рамках исследования команда также обратила внимание на бренды, которые работают с комментариями как с инструментом коммуникации. Один из самых заметных кейсов — Авиасейлс. Их комментарии давно стали частью цифровой культуры: SMM-менеджер Авиасейлс поделился, как бренд подошел к этому формату — и почему он сработал.
Исследование показало, что более половины россиян (56%) ежедневно читают комментарии в интернете. Основными платформами, на которых пользователи активно читают и пишут комментарии, являются Telegram (47%), ВКонтакте (46%) и YouTube (32%). Наиболее популярными устройствами для чтения и написания комментариев стали мобильные телефоны (61%), при этом пик активности пользователей приходится на вечернее время (59% с 18:00 до 00:00).
Главные мотивы чтения комментариев связаны с возможностью найти отзывы (66%), полезную информацию (61%) или практические советы (54%). При написании комментариев пользователей чаще всего мотивирует желание опровергнуть ложную информацию (51%) или высказаться о несправедливости (42%). Тональность первого популярного комментария значительно влияет на направление последующего обсуждения – там лидируют стимулирующие факторы (56%), при этом большинство россиян предпочитают оставлять позитивные комментарии (40%).
Большинство пользователей предпочитают контент средней продолжительности (58% – до 30 минут). На прочтение и написание комментариев часто влияет количество реакций под постом (37%), и молодежь более склонна доверять комментариям (45% среди Z), чем старшие поколения (35% среди X) – такие комментарии помогают в принятии решения о покупке товара.
Представители поколения X предпочитает новостные публикации (43%) и текстовый формат контента (40%). Их комментарии часто подробны и аргументированы, основываются на компетентности и личном опыте (48% комментируют темы, в которых разбираются). Это поколение чаще всего читает и пишет отзывы при покупке товаров (39%), но демонстрирует высокую осторожность, сомневаясь в излишне позитивных или негативных комментариях (около 30% не доверяют чужим комментариям из-за тональности).
Представители старшего поколения предпочитают игнорировать анонимные аккаунты (только 3% используют фейковые аккаунты) и считают важным перепроверять информацию перед формированием собственного мнения (около 50% склонны перепроверять их достоверность при принятии решения о покупке товара). Тональность обсуждений влияет на мнение респондента, а от тематики публикации изменяются и тональность их комментариев: например, для трети российских пользователей положительная тональность дискуссии в комментариях является фактором доверительного отношения к контенту. Поколение X положительно относится к модерации (43% одобряют), но выражает скептицизм относительно введения рейтингов комментаторов (26% положительно), сравнивая их с FAN-ID в футболе. Также они активно используют иронию и язвительность, чтобы выразить несогласие, поддерживают понравившуюся публикацию независимо от количества комментариев и не любят комментарии с множеством грамматических ошибок (48%).
Поколение Y активно увлекается преимущественно развлекательным контентом (33%), однако редко вступает в дискуссии под такими публикациями. Миллениалы часто используют телефон для чтения и написания комментариев (61%), читают и находят полезной информацию на маркетплейсах (73%) и предпочитают оставлять комментарии исключительно с личных аккаунтов (69%).
84% не используют анонимные аккаунты для чтения и написания комментариев. Представители поколения Y чаще других игнорируют комментарии от анонимных пользователей и способны распознавать ботов по однообразным комментариям (53% распознают в соцсетях), хотя относятся к их присутствию нейтрально.
Миллениалы позитивно оценивают идею введения рейтинга комментаторов (26%), считая, что это повысит вовлеченность и самооценку пользователей. Для них важно, чтобы профиль комментатора был информативным и содержал актуальные данные о его активности (около 40% обращают внимание на описание и информацию профиля). Они избегают серьезных тем во ВКонтакте из-за функции видимости комментариев знакомыми, находят удовольствие быть первыми комментаторами и часто лайкают посты без комментариев, чтобы поддержать автора. Комментарии воспринимаются ими как обмен мнениями, без чрезмерного значения.
Молодые пользователи (поколение Z) характеризуются высоким уровнем вовлеченности в развлекательный контент (54%) и чаще предпочитают видеоформат (58%). Они проявляют высокую степень эмпатии в комментариях и обычно избегают выражения открытого негатива (лишь 8% негативных комментариев).
Зумеры предпочитают наблюдать за обсуждениями со стороны (59% читают комментарии ежедневно), редко оставляют первые комментарии из-за чувства неуверенности перед публичным вниманием. При этом они склонны вступать в дискуссии, если сталкиваются с личными оскорблениями.
Они внимательно изучают комментарии других перед принятием решения о просмотре контента (38% делают это регулярно) и предпочитают использовать личные аккаунты (87%). Поколение Z нейтрально относится к анонимности, но негативно воспринимает удаление комментариев, которые противоречат мнению автора публикации. Также они заходят в комментарии для поиска дополнительной информации (62%), считают тематику важнее формата и ожидают более строгой модерации на YouTube. По их мнению, рейтинги комментаторов навешивают ярлыки и усиливают предвзятость (17% негативное восприятие рейтинга).
Эксперты подтвердили значительное влияние тональности и модерации на вовлеченность пользователей в комментарии. Так, эксперт-маркетолог отмечает, что эффективная модерация подразумевает отсутствие спама и агрессии: «Если пользователь не видит негативных комментариев, значит модерация работает эффективно».
Автор Telegram-канала подчеркивает важность реалистичности отзывов: «Ощущение реальности и честности в отзывах — лучший способ привлечь покупателя. Честные комментарии и небольшие несовершенства помогают пользователям доверять отзывам».
Эксперты также подчеркивают, что агрессия в интернете обусловлена ощущением анонимности и безнаказанности (56% пользователей наблюдали агрессию между участниками беседы, 30% – лично сталкивались с агрессией в комментариях под публикациями, 21% – в тематических чатах). Недостаточная модерация ведет к токсичной атмосфере, чрезмерная – к снижению активности. Они сомневаются в полной замене копирайтеров и аналитиков искусственным интеллектом, так как ИИ пока не воспринимает нюансы эмоций и контекста. Введение платных чатов может минимизировать агрессию в комментариях.