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Каждая третья компания в Самаре сталкивалась со случаями «тихого увольнения»

19 ноября 2024 09:59
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Каждая третья компания в Самаре сталкивалась со случаями «тихого увольнения»

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители организаций и экономически активные граждане из города.

Каждая третья (34%) компания сталкивалась со случаями «тихого увольнения», когда сотрудники ограничивались выполнением своих прямых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, и не проявляли дополнительной активности (в том числе уклонялись от присутствия на совещаниях, отказывались от сверхурочных и проч.). В каждой второй (49%) организации подобных ситуаций отмечено не было.

Что же кроется за таким поведением персонала? По мнению самарцев, основными причинами являются усталость и выгорание (54%), а также отсутствие перспектив и понятной картины карьерного роста (53%). При этом чем младше респонденты и чем меньше их доход, тем чаще они выбирают усталость как основную причину. Каждый пятый (20%) уверен, что таким образом сотрудник пытается привлечь внимание руководства и добиться повышения зарплаты или премии. Каждый девятый (11%) отмечает, что, скорее всего, причина в уверенности, что новую работу легко найти. При этом такой вариант мужчины выбирают чаще женщин. 8% видят в этом вину начальства, а также несовершенство бизнес-процессов. 7% считают, что подобное поведение может быть связано с работой по совместительству. 4% предположили другие причины: семейные обстоятельства, отсутствие доплат или премий, недоверие к руководству.

Как же борются работодатели с «тихими увольнениями»? Чаще всего в таком случае начинают с беседы с сотрудником (71%). А вот дальше два пути: компания либо попытается сохранить работника и предложит более интересные задачи или другие позиции в компании (40%), либо пойдет по пути репрессий. 22% режут премии и бонусы, еще столько же — начинают пересматривать должностные инструкции, стараясь более четко прописать обязанности сотрудников. 9% прекращают оплачивать обучение. 15% компаний принимают жесткие меры — расстаются с работниками.
 

Время проведения: 14 октября — 11 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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