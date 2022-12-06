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Карта жителя Самарской области теперь открывает «умные» домофоны

6 декабря 2022 14:52
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К карте жителя можно бесплатно привязать до двух ключей от домофона с разных адресов.

Карта жителя Самарской области уже является надежным помощником в повседневных ситуациях – она поможет оплатить проезд в общественном транспорте или покупки с выгодой, спланировать свое свободное время или получить государственные услуги в электронном виде. Теперь у владельцев Карты жителя появилась ещё одна удобная и бесплатная функция, которая заменяет ключ от «умного» домофона компании «Цифрал-Сервис».

Подключить новый сервис можно только на сайте www.card.samregion.ru. Таким образом, у жителей многоэтажек, подъезды которых оснащены «умным» домофоном, появился альтернативный способ открытия двери – пластиковой картой. Все панели подключены к интернету и, в отличии от обычных домофонов, управляются со смартфона через приложение. Пользователям доступно удалённое открытие двери, приём видеозвонков, просмотр и скачивание видеозаписей.

Напомним, проект «Карта жителя Самарской области» реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Азарова с 2021 года. За это время владельцами уникального пластика, созданного на базе банковской карты национальной платёжной системы «Мир», стали более 40 тыс. жителей региона. Заказать Карту жителя можно путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ «Солидарность».

«Запуская проект чуть больше года назад, мы старались, чтобы "Карта жителя Самарской области" позволяла реализовать в себе большое количество сервисов. Возможность использовать карту в качестве ключа от домофона - это очередной, но не последний этап развития проекта. В следующем году мы планируем реализовать еще несколько новых сервисов на базе карты жителя», - сообщил Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области.

«Установка умных систем направлена на повышение комфорта и удобства жителей нашего города. Поэтому мы с радостью поддержали проект, чтобы расширить возможности наших абонентов», — отметил Сергей Зайкин, представитель ООО «Цифрал-Сервис» в Самаре. Он также пояснил, что новая услуга для держателей карты жителя Самарской области предоставляется бесплатно при условии, если у абонента нет задолженности за пользование домофоном.

К карте жителя можно бесплатно привязать до двух ключей от домофона с разных адресов. Функция начнет работать в течение трех рабочих дней.

Уточнить информацию о подключении нового сервиса можно:

по телефону (846) 379-00-11;

в официальных группах ВКонтакте: https://vk.com/card.samregion или https://vk.com/cyfral_service

Подробнее о проекте можно узнать на сайте card.samregion.ru, в сообществе «Карта жителя Самарской области» в ВК и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области @Цифра63: https://t.me/ditis_so.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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