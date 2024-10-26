Каникулы: куда сходить в ближайшие дни

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Каникулы - прекрасная возможность не только отдохнуть дома, но и провести время интересно и познавательно. Куда сходить в ближайшие дни. 6+



Сходить в кино всей семьей. Самая ожидаемая премьера уже в кинотеатре «Художественный» - приключенческий фильм «Огниво». В сценарии ленты есть всё, что служит основой современного блокбастера: масштабные сцены и неожиданные повороты сюжета, юмор и веселые шутки, дружба и любовь.



Побывать на игровой экскурсии. 26 октября, в 11:00 «Заварка» приглашает на детскую экскурсию по выставке «Было/Не было». Зачем нужно рассказывать сказки? Что такое бывальщина и чем она отличается от легенды и сказания? Участники отправятся в путешествие, в котором узнают про кикимор и домовых, услышат звуки старинной волынки, рассказывающей о далеких путешествиях, а также найдут настоящий клад.



Посетить детский концерт. 27 октября в 13:00 в Самарской филармонии ребят и их родителей ждет встреча с Пушкиным! «Сказка о царе Салтане», фрагменты из произведений Н. Римского-Корсакова подарят зрителям самые теплые эмоции. Программа будет сопровождаться песочной анимацией. Художник – лауреат международного фестиваля песочной анимации «Sand-maleri» (Германия) Резеда Ахметова.



Попробовать себя в роли иллюстратора. 27 октября в 16:00 музей для детей «Зеленка» приглашает на творческое занятие для ребят старше 7 лет! В этот раз участники будут читать сказку «Замечательная ракета» Оскара Уайльда от издательства V-A-C Press. Будут рассматривать иллюстрации, и создавать изображения по мотивам как настоящие художники-иллюстраторы!



Весело и познавательно провести время в библиотеке. В Самарской областной детской библиотеке в дни каникул будет проходить программа «Научно – это не скучно!». Участники отправятся в тематические путешествия, где каждый день их будет ждать новое научное приключение, встречи с писателями, астрономами, мультипликаторами, архитекторами и творческими коллективами города.



Читателей ждут творческие мастер-классы по росписи наличников и конструированию моделей ракет. Участники программы научатся азам криптографии и смогут отправить свое зашифрованое послание. А по вечерам участники соберутся на громкие чтения с фонариком в компании творческих и известных людей города или смогут поиграть в настольные игры. Подробнее обо всех мероприятиях каникулярной программы можно узнать в группе библиотеки.



Посетить театр. 30 октября в 18:00 в Самарском театре кукол юных зрителей ждет спектакль «Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди». Спектакль создан по мотивам английской сказки, сюжет которой напоминает известное стихотворение Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке».

Помимо спектакля можно познакомиться с куклами в музее театра кукол. Ребят ждет увлекательная экскурсия. Экспозиция музея разместилась в обновленном выставочном зале, на третьем этаже театра и познакомит посетителей с более чем 100 уникальными куклами из постановок разных лет.



Театр СамАрт приглашает юных зрителей на спектакли «Сказки Пушкина» и «Волшебное кольцо». Истории, пронизанные добротой и теплом, станут прекрасной возможностью в увлекательной форме обсудить важные темы.

Актеры Самарского ТЮЗа пригласят гостей на экскурсию «Тайны закулисья: от эскиза до спектакля».

Ребята и их родители узнают, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидят эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре.

Фото: минкульт СО