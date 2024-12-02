Каким окажется новый 2025 год на рынке труда — прогноз экспертов

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Каким окажется новый 2025 год на рынке труда — прогноз сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

1. Еще меньше рабочей силы:

— Демографическая ситуация не улучшится.

— Количество самозанятых продолжит расти.

— Численность армии растет.

— Миграционное законодательство ужесточили, плюс демографическая ситуация в странах СНГ, схожая с российской (экономически активных меньше), въезд в Россию все сложнее, и мы помним, что мигранты в последнее время уже не являются дешевой рабочей силой.



2. Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании

Среди соискателей в относительно краткосрочной перспективе будут преобладать работающие (т. е. желающие сменить работодателя и ищущие лучшие условия), а не безработные. Такие люди чувствуют себя на рынке труда более уверенно и выбирают лучшие условия найма. Сегодня как никогда важно использовать любые каналы подбора. Проект «Мои связи» в мобильном приложении SuperJob одним нажатием запускает механизм «шести рукопожатий». Запросить рекомендации, порекомендовать на работу близких, друзей и коллег в нем проще всего!



3. Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже

Срок закрытия вакансий в 2024 вырос и в краткосрочной перспективе будет еще расти. 8 из 10 компаний называют ситуацию в своей отрасли кадровым голодом.



4. Компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор

Время «отклик — офер» будет сокращаться. Будущее — за решениями, автоматизирующими подбор и ускоряющими коммуникацию с соискателями.



Многие компании фактически оказались в ситуации «бери, что дают» и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей. Быстрее всего к этой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся, автоматизировали обучение, реально автоматизировали кадровый документооборот и проч. Неплохо себя в этой ситуации чувствует ИТ, потому что последние 10 лет в принципе работает в условиях нехватки кадров и уже умеет существовать в таких процессах. Остальным явно придется перенимать «передовой» опыт.



5. В выигрыше на рынке труда окажутся компании:

— осознавшие, что надо расширять воронку подбора (снимать лишние барьеры по полу, возрасту, гео и т. д.);

— успевшие не на словах выстроить процессы обучения и адаптации. Ставка на обучение принесет свои плоды уже в 2025: в выигрыше те, кто нанимал молодых специалистов и обучал под себя, плюс сможет удержать их. SuperJob активно сотрудничает с вузами, колледжами и работодателями по вопросам трудоустройства молодых специалистов. С сервисом «Старт карьеры» работодатели могут совершенно бесплатно найти студентов на стажировку и молодых специалистов без опыта в штат.

— умеющие общаться с молодежью (уже сейчас известно, например, что молодежь предпочитает письменные формы коммуникации (мессенджеры, а не звонки), поэтому если уже сегодня HR не гибок в этом вопросе, его компания уже проиграла.



6. Удержание — тренд ближайших лет

Что из инструментов есть у работодателя, кроме денег?

— Обучение

— Удобные графики работы, work-life balance

— Понятные карьерные траектории

— Интересные задачи и не только.



7. Дешевой рабочей силы больше не будет

Дешевой рабочей силы в ближайшее время не будет.

Заработные платы продолжат рост:

— Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Быстрее закрывает вакансии тот, кто платит в рынке. Понимать, сколько платить, важно как никогда. Актуальные зарплатные вилки с учетом грейдов — в Зарплатомере.

— Первыми по темпам роста зарплат будут производство и IT.



8. Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами

Работодатели с периферии будут противостоять оттоку персонала в мегаполисы и на сезонную вахту.



9. Дорогая рабочая сила заставит «выпрямлять» бизнес-процессы



10. Компании будут уделять еще больше внимания привлекательности своих брендов как работодателей

HR-ы и НR-бренд важны как никогда. Система оценки «Открытый работодатель» способствует найму.