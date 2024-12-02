Каким окажется новый 2025 год на рынке труда — прогноз экспертов

Каким окажется новый 2025 год на рынке труда — прогноз сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
1. Еще меньше рабочей силы:
— Демографическая ситуация не улучшится.
— Количество самозанятых продолжит расти.
— Численность армии растет.
— Миграционное законодательство ужесточили, плюс демографическая ситуация в странах СНГ, схожая с российской (экономически активных меньше), въезд в Россию все сложнее, и мы помним, что мигранты в последнее время уже не являются дешевой рабочей силой.
2. Не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании
Среди соискателей в относительно краткосрочной перспективе будут преобладать работающие (т. е. желающие сменить работодателя и ищущие лучшие условия), а не безработные. Такие люди чувствуют себя на рынке труда более уверенно и выбирают лучшие условия найма. Сегодня как никогда важно использовать любые каналы подбора. Проект «Мои связи» в мобильном приложении SuperJob одним нажатием запускает механизм «шести рукопожатий». Запросить рекомендации, порекомендовать на работу близких, друзей и коллег в нем проще всего!
3. Искать людей будет еще сложнее, дольше и дороже
Срок закрытия вакансий в 2024 вырос и в краткосрочной перспективе будет еще расти. 8 из 10 компаний называют ситуацию в своей отрасли кадровым голодом.
4. Компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор
Время «отклик — офер» будет сокращаться. Будущее — за решениями, автоматизирующими подбор и ускоряющими коммуникацию с соискателями.
Многие компании фактически оказались в ситуации «бери, что дают» и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей. Быстрее всего к этой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, берут практически всех откликнувшихся, автоматизировали обучение, реально автоматизировали кадровый документооборот и проч. Неплохо себя в этой ситуации чувствует ИТ, потому что последние 10 лет в принципе работает в условиях нехватки кадров и уже умеет существовать в таких процессах. Остальным явно придется перенимать «передовой» опыт.
5. В выигрыше на рынке труда окажутся компании:
— осознавшие, что надо расширять воронку подбора (снимать лишние барьеры по полу, возрасту, гео и т. д.);
— успевшие не на словах выстроить процессы обучения и адаптации. Ставка на обучение принесет свои плоды уже в 2025: в выигрыше те, кто нанимал молодых специалистов и обучал под себя, плюс сможет удержать их. SuperJob активно сотрудничает с вузами, колледжами и работодателями по вопросам трудоустройства молодых специалистов. С сервисом «Старт карьеры» работодатели могут совершенно бесплатно найти студентов на стажировку и молодых специалистов без опыта в штат.
— умеющие общаться с молодежью (уже сейчас известно, например, что молодежь предпочитает письменные формы коммуникации (мессенджеры, а не звонки), поэтому если уже сегодня HR не гибок в этом вопросе, его компания уже проиграла.
6. Удержание — тренд ближайших лет
Что из инструментов есть у работодателя, кроме денег?
— Обучение
— Удобные графики работы, work-life balance
— Понятные карьерные траектории
— Интересные задачи и не только.
7. Дешевой рабочей силы больше не будет
Дешевой рабочей силы в ближайшее время не будет.
Заработные платы продолжат рост:
— Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Быстрее закрывает вакансии тот, кто платит в рынке. Понимать, сколько платить, важно как никогда. Актуальные зарплатные вилки с учетом грейдов — в Зарплатомере.
— Первыми по темпам роста зарплат будут производство и IT.
8. Сократится разрыв в зарплатах между Москвой и регионами
Работодатели с периферии будут противостоять оттоку персонала в мегаполисы и на сезонную вахту.
9. Дорогая рабочая сила заставит «выпрямлять» бизнес-процессы
10. Компании будут уделять еще больше внимания привлекательности своих брендов как работодателей
HR-ы и НR-бренд важны как никогда. Система оценки «Открытый работодатель» способствует найму.