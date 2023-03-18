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Как выдержать Великий пост без вреда для здоровья

18 марта 2023 09:42
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Как выдержать Великий пост без вреда для здоровья

У православных верующих продолжается Великий пост, который начался 27 февраля и завершится 15 апреля. Он установлен в память о многодневном воздержании от еды Иисуса Христа в пустыне. Даты каждый год меняются в зависимости от того, на какое число приходится Пасха.

Начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до Пасхи. 

РБК Life напоминает, что надо знать о правилах питания в этот период и какое ежедневное меню постных блюд рекомендует диетолог.

Во время поста из рациона исключаются все скоромные продукты, то есть продукты животного происхождения (мясо, рыба, молоко и его производные). В отдельные дни полагается не есть пищу, прошедшую термическую обработку, исключить растительное масло, вино.

Можно есть:

  • овощи;
  • зелень;
  • ягоды;
  • сухофрукты;
  • фрукты;
  • орехи;
  • бобовые;
  • крупы;
  • грибы;
  • мед;
  • соленья и маринады;
  • кисели и компоты;
  • любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.

В течение поста есть два дня, когда в рацион можно добавить рыбные блюда. В праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное воскресенье (9 апреля). Еще можно поесть рыбной икры, но не саму рыбу в Лазареву субботу (8 апреля 2023 года).

Как пояснила в беседе с РБК Life врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» в Рязани Наталья Антонова, соблюдать пост следует прежде всего здоровым людям.

«Не рекомендуется придерживаться ограничений в еде во время поста детям до 14 лет, беременным, кормящим, а также лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и имеющим в анамнезе анемию, латентный дефицит железа».

Ранее эксперт Роскачества, врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила, что постные продукты иногда содержат калорий больше, чем мясо или молоко. Исключая животные белки из рациона, люди механически заменяют их крупами, макаронами, картофелем.

В итоге белка потребляют меньше, а углеводов — больше, путая понятия «постный» и «диетический» (низкокалорийный). К калорийным постным продуктам относятся орехи и растительное масло. Если не соблюдать меру при их употреблении и игнорировать физические нагрузки, то лишний вес не заставит себя ждать.

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