Как просто получить госуслуги по линии миграции

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В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации государственных услуг.

Гражданам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг и специальной карты-путеводителя.

Сотрудники отдела по вопросам миграции У МВД России по г. Тольятти вместе с представителем Общественного совета при Управлении Яной Левиной провели акцию «Госуслуги – это просто и удобно», направленную на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде.

В рамках мероприятия полицейские проинформировали граждан о перечне государственных услуг по линии миграции, предоставляемых МВД России в электронном виде. Сотрудники полиции подчеркнули, что именно предварительная запись и короткий период нахождения в общественном месте могут сэкономить время, а также показали местным жителям, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет» и подать необходимое заявление.

Представитель Общественного совета при У МВД России по г. Тольятти Яна Левина отметила: «Сегодня я сама получила заграничный паспорт, воспользовавшись порталом госуслуг. В очередной раз на своем опыте увидела, как четко отлажен механизм работы, все абсолютно доступно и понятно».