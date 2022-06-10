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Как правильно жаловаться, чтобы проблемы решались быстрее

10 июня 2022 13:22
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Как правильно жаловаться, чтобы проблемы решались быстрее

Власть стала ближе: соцсети и сайт Госуслуг дают возможность гражданам простым и удобным способом сообщить о своей проблеме.

Только в мае сотрудники муниципалитетов и министерств региона взяли в работу более 18 тысяч сообщений жителей. Специалисты ЦУР Самарской области проанализировали вопросы граждан и разработали рекомендации как правильно жаловаться, чтобы вас быстрее услышали. 
О ямах на дорогах, открытых колодцах и упавших деревьях лучшее сообщать с применением геолокации. Достаточно отметить проблемную точку на карте и приложить к сообщению скриншот. Это будет хорошим дополнением к фотографии и поможет службам благоустройства быстрее среагировать на проблему. 
Вот пример, жители сообщили в соцсетях: «На ул. Тополей, д.4 большие деревья пора обрезать. Скоро провода оборвет».
Администрация Промышленного района попросила точнее обозначить место: «Необходимо уточнить геолокацию проблемной зоны "точкой" на карте!»
Если речь идёт о проблемах с отоплением или неудовлетворительном качестве жизненно важных услуг, лучше сразу указать название управляющей компании или ТСЖ, точный адрес дома или проблемного участка.


Пример вопроса, который оперативно взяли в работу:
«Здравствуйте, у нас такая ситуация по адресу: Олимпийская 55, подъезд 2. С 24 апреля течёт труба канализации в подвале, звонили в аварийную службу, говорят заявка есть, но решать её никто не хочет. Всё течёт ручьём. Помогите, пожалуйста, решить вопрос, к кому обратиться. Месяц практически никто не хочет решать проблему».
Сотрудники ресурсоснабжающей организации, которые активно взаимодействуют с региональным ЦУР и работают с жалобами в соцсетях в системе «Инцидент Менеджмент», взяли проблемный адрес в работу.
С мая по рекомендации ЦУР Самарской области муниципалитеты стали сразу отрабатывать заявки на отлов безнадзорных животных. Если вам известно точное место обитания агрессивных животных, сообщите его с геолокацией. Если собаки не успеют мигрировать в другое место, их отловят, вакцинируют и при необходимости стерилизуют. 
Министерство здравоохранения Самарской области ежемесячно берет в работу 200-300 сообщений на тему лекарственного обеспечения, качества медпомощи, просьбы помочь записаться к узким специалистам, которых не хватает в поликлиниках. 
Если вы столкнулись с фактами оказания некачественной медицинской помощи, при обращении в минздрав в соцсетях или на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», важно сразу указать номер больницы и/ или поликлиники, чтобы специалисты быстрее связались с руководством лечебного учреждения и передали ваше сообщение. 
А вот персональные данные в комментариях в соцсетях писать категорически не рекомендуется. При необходимости сотрудники министерств и муниципалитетов попросят вас уточнить их.
 «Специалисты ЦУР Самарской области наблюдают тенденцию к росту количества сообщений в Direct официальных аккаунтов министерств и ведомств. Специалисты ЦУР через систему «Инцидент Менеджмент» контролируют, чтобы все они были взяты в работу», - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. 
Важно подчеркнуть, что если сообщение будет содержать нецензурную лексику, органы власти имеют право на него не реагировать.
Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов. 

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