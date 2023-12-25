Как правильно выбрать электрическую гирлянду

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Инструкцию по эксплуатации стоит прочитать еще до покупки украшения.

Россияне с удовольствием украшают свои дома к Новому году яркими огнями гирлянд. Но этот декор бывает не только красив, но и опасен. Как выбрать гирлянду и не омрачить праздники трагедией, разбиралась «Парламентская газета».

Электрические гирлянды бывают двух типов: интерьерные и уличные. Первые годятся для квартиры и домашней елки. Но если елка стоит во дворе или огоньками хочется украсить фасад дома, то и гирлянда должна быть уличная — с защитой от влаги и снега.

Поэтому перед покупкой декора нужно взглянуть на обозначения на упаковке, а еще лучше — в инструкцию по эксплуатации. Технические характеристики гирлянды должны соответствовать параметрам электрической сети, к которой она будет подключаться: напряжению, мощности, частоте тока, — и условиям ее применения: на улице или в помещении, сообщили «Парламентской газете» в отделе безопасности электрических изделий Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС.

Конкретные требования к разным гирляндам закреплены в межгосударственном стандарте ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 «Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды», напомнил Минпромторг в своих социальных сетях. Так, на их маркировке должны быть указаны характеристики ламп и суммарное напряжение гирлянды, а для обычных гирлянд обязательна надпись «Только для использования в помещении». Длина кабеля между вилкой и первым патроном ламп должна составлять не менее 1,5 метра. Кроме того, у уличных гирлянд должны быть брызгозащитные вилки или неразъемные соединения со стационарной проводкой и распределительной коробкой.

Поэтому покупать гирлянду следует в магазинах, где готовы предоставить сертификат соответствия товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). В сертификате должен быть указан этот ГОСТ, пояснили в МЧС.

Также следует сразу проверить отсутствие повреждений вилки, изоляции проводов — на них не должно быть трещин, порывов, оплавлений, оголенных участков. Все лампочки должны быть на своих местах и надежно соединены.

На этом рекомендации не заканчиваются, ведь гирлянды надо еще и правильно развесить. Например, их не стоит опускать низко к полу, особенно если в доме есть дети или животные. Они могут потянуть за провод, даже случайно, и опрокинуть елку. Кроме того, гирлянда на живой елке не должна задевать емкость с песком, которую ставят для полива.

Важно соблюдать и другие меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации такого декора, рассказали в МЧС. В том числе:

использовать только гирлянды заводского изготовления,

пользоваться ими в соответствии с инструкцией по эксплуатации,

не украшать дом неисправным декором с поврежденной изоляцией проводов или вилкой, неработающими или неправильно работающими лампочками,

не ремонтировать гирлянды самостоятельно,

не включать их в неисправные розетки,

не вытягивать вилку за шнур из розетки, иначе его можно порвать, оголить изоляцию, спровоцировать замыкание проводов.

Также гирлянду обязательно нужно выключать из сети, уходя из дома или ложась спать. Да и вообще нельзя оставлять бытовые электроприборы включенными в электрическую сеть без присмотра, это запрещено Правилами противопожарного режима, отметили в МЧС.

Если уже после подключения возникла неисправность — появился посторонний запах, характерный электрический треск, лампочки начали работать неправильно, гирлянду нужно сразу обесточить, предупредили специалисты.

«При возгорании гирлянды прежде всего отключите ее от электрической сети. Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода гирлянды, подключенной к электрической сети», — разъяснили в МЧС.