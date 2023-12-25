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Как правильно выбрать электрическую гирлянду

25 декабря 2023 18:43
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Как правильно выбрать электрическую гирлянду

Инструкцию по эксплуатации стоит прочитать еще до покупки украшения.

Россияне с удовольствием украшают свои дома к Новому году яркими огнями гирлянд. Но этот декор бывает не только красив, но и опасен. Как выбрать гирлянду и не омрачить праздники трагедией, разбиралась «Парламентская газета».

Электрические гирлянды бывают двух типов: интерьерные и уличные. Первые годятся для квартиры и домашней елки. Но если елка стоит во дворе или огоньками хочется украсить фасад дома, то и гирлянда должна быть уличная — с защитой от влаги и снега.

Поэтому перед покупкой декора нужно взглянуть на обозначения на упаковке, а еще лучше — в инструкцию по эксплуатации. Технические характеристики гирлянды должны соответствовать параметрам электрической сети, к которой она будет подключаться: напряжению, мощности, частоте тока, — и условиям ее применения: на улице или в помещении, сообщили «Парламентской газете» в отделе безопасности электрических изделий Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС.

Конкретные требования к разным гирляндам закреплены в межгосударственном стандарте ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 «Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды», напомнил Минпромторг в своих социальных сетях. Так, на их маркировке должны быть указаны характеристики ламп и суммарное напряжение гирлянды, а для обычных гирлянд обязательна надпись «Только для использования в помещении». Длина кабеля между вилкой и первым патроном ламп должна составлять не менее 1,5 метра. Кроме того, у уличных гирлянд должны быть брызгозащитные вилки или неразъемные соединения со стационарной проводкой и распределительной коробкой.

Поэтому покупать гирлянду следует в магазинах, где готовы предоставить сертификат соответствия товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011). В сертификате должен быть указан этот ГОСТ, пояснили в МЧС.

Также следует сразу проверить отсутствие повреждений вилки, изоляции проводов — на них не должно быть трещин, порывов, оплавлений, оголенных участков. Все лампочки должны быть на своих местах и надежно соединены.

На этом рекомендации не заканчиваются, ведь гирлянды надо еще и правильно развесить. Например, их не стоит опускать низко к полу, особенно если в доме есть дети или животные. Они могут потянуть за провод, даже случайно, и опрокинуть елку. Кроме того, гирлянда на живой елке не должна задевать емкость с песком, которую ставят для полива.

Важно соблюдать и другие меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации такого декора, рассказали в МЧС. В том числе:

  • использовать только гирлянды заводского изготовления,
  • пользоваться ими в соответствии с инструкцией по эксплуатации,
  • не украшать дом неисправным декором с поврежденной изоляцией проводов или вилкой, неработающими или неправильно работающими лампочками,
  • не ремонтировать гирлянды самостоятельно,
  • не включать их в неисправные розетки,
  • не вытягивать вилку за шнур из розетки, иначе его можно порвать, оголить изоляцию, спровоцировать замыкание проводов.

Также гирлянду обязательно нужно выключать из сети, уходя из дома или ложась спать. Да и вообще нельзя оставлять бытовые электроприборы включенными в электрическую сеть без присмотра, это запрещено Правилами противопожарного режима, отметили в МЧС.

Если уже после подключения возникла неисправность — появился посторонний запах, характерный электрический треск, лампочки начали работать неправильно, гирлянду нужно сразу обесточить, предупредили специалисты.

«При возгорании гирлянды прежде всего отключите ее от электрической сети. Ни в коем случае не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода гирлянды, подключенной к электрической сети», — разъяснили в МЧС.

 

 

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