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Как правильно провести сочельник

7 января 2023 13:09
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Как правильно провести сочельник

В России традиционно празднуются два сочельника — Рождественский и Крещенский. Рождественский сочельник приходится на 6 января — канун Рождества Христова. Крещенский сочельник (или канун Богоявления) — на 18 января.

Считается, что празднование Рождества в январе — это отличительная черта именно православной традиции, однако это не совсем так. Вместе с Русской Православной Церковью Рождество в ночь на 7 января празднуется в Грузинской, Иерусалимской, Польской и Сербской Православных Церквях. Остальные Поместные Православные Церкви (например, Румынская, Болгарская, Элладская) празднуют Рождество 25 декабря — так же, как и католики.

Период между сочельниками называется Святки.

Несмотря на то что церковь выступает против гаданий, считая их обращением к злым духам, многие люди в течение Святок все равно проводят обряды, чтобы узнать свою судьбу.

Считается, что гадания в ночь на 7 января самые сильные. На Руси людей больше всего волновал урожай, а юные девушки часто пытались таким образом узнать, встретят ли они суженого. Сегодня наиболее интересными остаются именно гадания на любовь

Например, в ночь перед Рождеством девушки могли погадать на суженого, пишет Лента.

Еще в Святки колядуют — поют праздничные песни ради подарков и угощений от слушателей. Раньше для этого мероприятия люди наряжались в праздничные костюмы из шкур животных. Кто-нибудь один обязательно должен был нарядиться в козу. Не впускать колядующих в дом считалось дурной приметой. В более крупных населенных пунктах и городах в Коляду проводились ярмарки, а богатые люди отмечали праздники в своем кругу на пышных приемах. После принятия христианства церковь попыталась запретить колядование, так как это поклонение языческим богам, однако традицию искоренить не удалось. Однако сегодня Коляду празднуют с меньшим размахом, особенно в крупных населенных пунктах, а колядуют чаще всего только дети.

Этимология слова «сочельник» до конца не ясна. Принято считать, что слово «сочельник» происходит от слова «сочиво» — так называют традиционное для этого праздника постное блюдо из зерен риса или пшеницы, которое едят с медом или сахаром. 

Сочельник является последним днем Рождественского строгого 40-дневного поста. По одной из русских пословиц, «Сытое брюхо к молитве глухо», поэтому строгий пост готовит людей к радости праздника.

Изначально считалось, что вкушать сочиво в этот день можно только после появления на небе первой звезды. После утренней и вечерней Литургии в храмах выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Иисусу Христу. Свеча знаменует Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру о рождении Иисуса Христа — многие верующие не употребляют пищу именно до этого момента.

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