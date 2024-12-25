Как повысить качество сна зимой и нужно ли отсыпаться на выходных?

204

Об этом рассказал Дмитрий Геннадьевич Карпенко, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета.

«В зимний период в разгаре отопительный сезон, который сопровождается "пересушиванием" воздуха и негативно влияет на засыпание. С целью коррекции уровня влажности можно использовать увлажнители».

«Снижает качество сна и недостаточная физическая нагрузка в зимний период. В холодную погоду люди обычно предпочитают не ходить пешком, а ездить на транспорте. К активным действиям также не располагает короткий световой день. Для создания благоприятных условий для засыпания хорошо подойдут пешие прогулки перед сном».

«В настоящее время есть убедительные доказательства о неэффективности и опасности "компенсационного" сна в выходные. Напротив, важно не менять режим дня в выходные по сравнению с рабочей неделей».

«Правильный подход предполагает выстраивание ритма сна и бодрствования таким образом, чтобы ежедневная продолжительность сна в рабочие дни не отличалась от этих показателей на выходных, и составляла не менее 7 часов».