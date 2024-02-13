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Как отметят 14 февраля в Самаре: самые популярные услуги в городе

13 февраля 2024 12:28
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Как отметят 14 февраля в Самаре: самые популярные услуги в городе

Аналитики Авито Услуг проанализировали активность самарцев на платформе в канун Дня всех влюбленных

Самарцы начали готовиться ко Дню всех влюбленных уже в начале февраля. Спрос вырос на кондитеров и флористов, а также клинеров и бьюти-мастеров. Аналитики Авито Услуг составили топ самых востребованных услуг к 14 февраля и рассказали об их средней стоимости по стране. 

Цветы и съедобные букеты

Традиционно в топе самых популярных услуг в канун 14 февраля предложения от флористов и кондитеров. По сравнению с прошлым годом, в начале февраля спрос самарцев на услуги изготовителей цветочных букетов на заказ вырос на 18%.

Активнее вырос спрос на заказ съедобных букетов. Услугами изготовителей композиций из сладостей, ягод и фруктов в этом году интересуются в 3 раза чаще, чем в прошлом. Исполнители предвидели грядущий ажиотаж: только в последние две недели объем предложения от изготовителей съедобных букетов на Авито Услугах вырос на 10%.

Шары и подарки ручной работы

Составители композиций из воздушных шаров в канун Дня всех влюбленных тоже готовятся к росту количества заказов. В последние две недели спрос самарцев вырос уже на 2% и продолжит расти до пиковых значений непосредственно 14 февраля, так как многие исполнители готовы браться за заказы день в день. Предложение от самарских производителей выросло на 5% в тот же период — и, как ожидается, также продолжит расти до самого 14 февраля включительно.

Помимо воздушных шаров самарцев собираются дарить друг другу подарки ручной работы. Спрос на изготовление различных статуэток, кулонов, альбомов и других тематических изделий от мастеров в первой половине февраля вырос на 20%.

В канун 14 февраля самарцев интересуют изделия от художников-портретистов — интерес к изготовлению портретов по фотографии вырос на 15% по сравнению с концом января.

Бьюти образ к праздничному вечеру

В канун 14 февраля вырос интерес и к бьюти-услугам. Самарки записались на макияж (+40%), маникюр и педикюр (+5%), ресницы и брови (+14%) и к парикмахеру (+21%). Средняя стоимость полного бьюти образа начинается от 4000 рублей.

Генеральная уборка перед праздником 

Кроме того, аналитики Авито Услуг зафиксировали рост спроса на услуги клинеров. Накануне 14 февраля специалистов по простой быстрой уборке искали на 184% чаще, чем годом ранее.

Сколько стоит отпраздновать 14 февраля в Самаре?

Средняя стоимость самых популярных услуг ко Дню всех влюбленных

Букета цветов на заказ

от 1200 рублей

Изготовление съедобного букета

от 950 рублей

Связка из 10 воздушных шаров

от 1200 рублей

Подарок ручной работы

от 600 рублей

Портрет любимого/любимой на заказ

от 1000 рублей

Генеральная уборка в квартире или доме

от 1000 рублей

Бьюти-образ

от 4000 рублей

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