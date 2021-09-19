Как организовали голосование в главном ковид-госпитале Самары

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Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов объяснил, в чем сложность организации голосования в "красной зоне". Дело в том, что "отдельные граждане хотят проконтролировать" этот процесс. Однако в инфекционные стационары не допускаются лица, которые не относятся к обеспечению работы ковид-госпиталя. Об этом напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, опираясь на официальный регламент.



Александр Точенов заявил:



- Избирком готов, но есть протоколы медицинские, которые запрещают это делать. Там есть член комиссии, там есть наблюдатели из числа медперсонала, которые имеют право туда зайти. Пытаемся найти формулу на будущее уже - как это (наблюдение. - Прим. ред.) обеспечить, чтобы можно было.



Однако жители Самарской области, находящиеся на лечении от COVID-19, не должны быть лишены права голоса, заявили в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили:



- Каждый пациент мог обратиться с просьбой к главному врачу лечебного учреждения. Все заявки передаются в Облизбирком. В 14 инфекционных госпиталях организовано голосование пациентов, в том числе в рамках работы временных избирательных участков и представителей избирательных комиссий в соответствии с действующим законодательством.



Голосование проводилось согласно всем действующим рекомендациям Роспотребнадзора.



Главный врач больницы им. Середавина Сергей Пушкин рассказал о том, как организовали выборный процесс для пациентов "красной зоны". Желание выполнить гражданский долг, несмотря на серьезное заболевание, там изъявили 42 человека.



Как сообщает глава больницы, 17 сентября проголосовало 33 человека, 18 сентября - еще 9. Сергей Пушкин рассказал и о процедуре. Соблюдались все меры безопасности – как инфекционной, так и избирательной:

- Сотрудники больницы им. Середавина, являющиеся членами УИК № 2686, с переносными ящиками для голосования отправились в "красную зону" для проведения голосования. После того, как больные проголосовали, переносной ящик обработали дезинфицирующими средствами. Потом содержимое ящика перенесли в сейф-пакет и обеззаразили в шлюзе ультрафиолетом в течение 20 минут. На это время шлюз был перекрыт с двух сторон сотрудниками УИК для обеспечения сохранности документов. После обработки сейф-пакет опечатали и доставили в помещение избирательного участка.

Всего в области, по данным министерства здравоохранения, проголосовали более тысячи пациентов инфекционных госпиталей.



Напомним, ранее президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, член общественной палаты 63-го региона Нина Косарева поддержала инициативу руководителей больниц организовать в ковид-госпиталях временные избирательные участки.



По ее словам, нельзя лишать пациентов инфекционных больниц права голоса.



Фото: Анна Коротченкова