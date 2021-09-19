Я нашел ошибку
Главные новости:
Прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев не имеют статуса федеральных льготников.
Люди, прожившие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей
В Самарской области завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной и губернской дум.
Политолог Дмитрий Орлов: выборы в Самарской области прошли без нарушений
Отдельно спасибо всем, кто это организовывал в Красноярском районе – потрясающе организовано, очень безопасно, четко, со всеми веяниями времени, которые нужно учитывать.
Свою гражданскую позицию на выборах выразил главный раввин Самары и Самарской области 
Соблюдались все меры безопасности – как инфекционной, так и избирательной.
Как организовали голосование в главном ковид-госпитале Самары
Актер сохранил и французское гражданство.
Французский актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму во Франции
В Самарской области явка по состоянию на 12 часов дня составляет 32,78 %, сообщают в региональном Избиркоме.
В стране начали подводить итоги трехдневного голосования
Крылья, волшебная палочка, а в руках паспорт.
В Самаре на избирательном участке проголосовала настоящая фея
Это будет первая из серии встреч детских писателей со слабослышащими детьми региона.
Слабослышащие дети Самары встретятся с детским писателем Юлией Ивановой из Санкт-Петербурга
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
0.13
EUR 85.46
0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Как организовали голосование в главном ковид-госпитале Самары

19 сентября 2021 18:58
118
Соблюдались все меры безопасности – как инфекционной, так и избирательной.

Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов объяснил, в чем сложность организации голосования в "красной зоне". Дело в том, что "отдельные граждане хотят проконтролировать" этот процесс. Однако в инфекционные стационары не допускаются лица, которые не относятся к обеспечению работы ковид-госпиталя. Об этом напомнила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова, опираясь на официальный регламент.

Александр Точенов заявил:

- Избирком готов, но есть протоколы медицинские, которые запрещают это делать. Там есть член комиссии, там есть наблюдатели из числа медперсонала, которые имеют право туда зайти. Пытаемся найти формулу на будущее уже - как это (наблюдение. - Прим. ред.) обеспечить, чтобы можно было.

Однако жители Самарской области, находящиеся на лечении от COVID-19, не должны быть лишены права голоса, заявили в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили:

- Каждый пациент мог обратиться с просьбой к главному врачу лечебного учреждения. Все заявки передаются в Облизбирком. В 14 инфекционных госпиталях организовано голосование пациентов, в том числе в рамках работы временных избирательных участков и представителей избирательных комиссий в соответствии с действующим законодательством.

Голосование проводилось согласно всем действующим рекомендациям Роспотребнадзора.

Главный врач больницы им. Середавина Сергей Пушкин рассказал о том, как организовали выборный процесс для пациентов "красной зоны". Желание выполнить гражданский долг, несмотря на серьезное заболевание, там изъявили 42 человека.

Как сообщает глава больницы, 17 сентября проголосовало 33 человека, 18 сентября - еще 9. Сергей Пушкин рассказал и о процедуре. Соблюдались все меры безопасности – как инфекционной, так и избирательной:

- Сотрудники больницы им. Середавина, являющиеся членами УИК № 2686, с переносными ящиками для голосования отправились в "красную зону" для проведения голосования. После того, как больные проголосовали, переносной ящик обработали дезинфицирующими средствами. Потом содержимое ящика перенесли в сейф-пакет и обеззаразили в шлюзе ультрафиолетом в течение 20 минут. На это время шлюз был перекрыт с двух сторон сотрудниками УИК для обеспечения сохранности документов. После обработки сейф-пакет опечатали и доставили в помещение избирательного участка.

Всего в области, по данным министерства здравоохранения, проголосовали более тысячи пациентов инфекционных госпиталей.

Напомним, ранее президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, член общественной палаты 63-го региона Нина Косарева поддержала инициативу руководителей больниц организовать в ковид-госпиталях временные избирательные участки.

По ее словам, нельзя лишать пациентов инфекционных больниц права голоса.

Фото: Анна Коротченкова

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре состоится торжественная церемония закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги
19 сентября 2021  14:00
В Самаре состоится торжественная церемония закладки камня в честь восстановления Самарской хоральной синагоги
410
Ночью и утром 20 сентября в Самарской области местами ожидаются заморозки -0, -5 С
19 сентября 2021  13:09
Ночью и утром 20 сентября в Самарской области местами ожидаются заморозки -0, -5 С
245
более 2 тысяч сообщений жителей Самарской области в социальных сетях отработали органы власти за неделю
19 сентября 2021  10:53
Более 2 тысяч сообщений жителей Самарской области в социальных сетях отработали органы власти за неделю
373
Почти треть избирателей проголосовали на выборах в Государственную и Самарскую губернскую думы
19 сентября 2021  10:37
Почти треть избирателей проголосовали на выборах в Государственную и Самарскую губернскую думы
304
В Самаре работают три круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки
19 сентября 2021  09:44
В Самаре работают три круглогодичные сельскохозяйственные ярмарки
659
Весь список