Как действовать при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций 

89

С 10 по 16 мая по всей стране проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Решение о проведении масштабной акции принято Советом Безопасности Российской Федерации в поддержку инициативы МЧС России. Неделя безопасности проводится с целью привлечь повышенное внимание граждан к обеспечению комплексной безопасности.

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", с сотового телефона «101» сообщив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану.

Детям - если рядом есть взрослые, сразу позвать их на помощь. Телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112".

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию;

2. Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей;

3. Ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;

4. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение;

5. Никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. Помните, что пожар легче предупредить, чем погасить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой! Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать кратчайший путь следования на пожар.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ

- Храните документы в быстродоступном для вас месте, чтобы в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, когда необходимо быстро покинуть квартиру вы не тратили время на их поиски.

- Купите домой огнетушитель, не прячьте его в кладовку и прочие труднодоступные места, прочитайте инструкцию по его применению, расскажите всем, кто проживает в квартире, как им пользоваться. Не покупайте китайские огнетушители в виде аэрозольных баллончиков, как показывает практика они малоэффективны. Есть множество отечественных производителей. Помните, что время действия ЛЮБОГО огнетушителя составляет 10-15 секунд! (независимо от объема), поэтому как можно ближе подойдите к очагу пожара, прежде чем задействовать огнетушитель!!!

- Для каждого проживающего в квартире купите средства защиты органов дыхания, сейчас в продаже довольно много дымозащитных масок и капюшонов, например «Феникс». В случае задымления вы сможете эвакуировать себя и своих близких.

- По возможности установите в квартире датчики дыма (автономные пожарные извещатели), особенно это устройство полезно ночью, во время сна человек не чувствует запах дыма. Громкий писк датчика разбудит вас и спасёт жизнь. (Существуют автономные датчики, работающие от батарейки, которые легко разместить на потолке или стене. Средняя стоимость датчика 500 рублей – жизнь человека бесценна)

- Обезопасьте балконы и лоджии, покидая квартиру, не оставляйте открытыми элементы остекления (раздвижные, распашные окна). Пожар в квартире может произойти из-за брошенного с верхних этажей сигаретного окурка. Не храните на балконах и лоджиях горюче-смазочные материалы, банки с красками и прочие легковоспламеняющиеся жидкости. При запусках во дворе вашего дома пиротехнических изделий рекомендуется также закрыть остекление балконов и лоджий во избежание попадания пиротехники. От болезни у вас дома есть аптечка, а что у вас дома есть от пожара? Задумайтесь.

Если горение только началось, вы можете самостоятельно предотвратить пожар:

- Если на кухне загорелось полотенце, бросьте его в раковину и залейте водой, если воды нет, плотно прижмите горящий край крышкой кастрюли или разделочной доской.

- Если в сковороде загорелось масло, то незамедлительно закройте её крышкой и выключите газ. Ни в коем случае не заливайте горящее масло водой.

- Если загорелся телевизор, немедленно его обесточьте (просто выдерните шнур из розетки), накройте телевизор шерстяной или плотной тканью и прижмите по краям, тем самым вы перекроете доступ воздуха огню. Помните: дым от горючего пластика очень токсичен!

- Не тушите водой включенные в электросеть приборы.

- Если в квартире появился сильный неприятный запах горелой электропроводки, то немедленно обесточьте квартиру. Сообщите в пожарную охрану и в аварийную службу электросети.

- Помните: любой водой можно потушить возгорание! (бутылка для полива цветов, чайник на кухне, душ, газировка и т.д.) Если предупредить пожар и быстро потушить его в самом начале не удалось, то немедленно покидайте квартиру. Не тратьте время на сбор вещей - ни одна вещь не стоит вашей жизни.

- Покидая квартиру захлопывайте за собой все двери! Это позволит замедлить распространение огня!

- Сообщите в пожарную охрану о пожаре. Назовите диспетчеру адрес, что, где и на каком этаже горит, есть ли угроза людям.

- При эвакуации не пользуйтесь лифтом.

- Если нет средств защиты дыхания, используйте ткань (футболку, рубашку и тд.), смочите ее водой и дышите через неё. Это снизит риск отравления продуктами горения, но не спасет от угарного газа.

- Помните: внизу (около пола) всегда есть воздушная прослойка! Наклоняйтесь ниже, уползайте на четвереньках или на животе! Это спасет Вам жизнь!

- Эвакуировавшись, сообщите пожарным, остался ли кто-то в квартире.

Если эвакуироваться самостоятельно не удается:

- если есть возможность - звоните в пожарную охрану, даже если вы видите, что пожарные уже приехали. Сообщите диспетчеру, что вы отрезаны огнем, объясните, где вы находитесь, на каком этаже, в какой квартире.

- Для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свою квартиру (комнату). Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой полотенца, одеяла или любую другую ткань и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри квартиры. Нужно также во избежание тяги и проникновения дыма с улицы закрыть окна, заткнуть вентиляционные отверстия на кухне, в ванной, в туалете.

- Привлекайте внимание, стойте возле окна, махайте руками, кричите, делайте все, чтобы вас заметили.

- Если комната наполнилась дымом, лягте на пол, передвигайтесь ползком, внизу больше кислорода и меньше температура.

- Если в квартире есть балкон или лоджия, постарайтесь выйти туда, плотно закройте дверь, привлекайте внимание.

- Никогда не прыгайте из окон! Даже если вам натянули полотно! Ничто не выдержит веса вашего тела! При падении может быть сломан позвоночник! Сохраняйте терпение, не теряйте самообладания.

ПОЖАР В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Эти простые правила помогут вам при пожаре или другой чрезвычайной ситуации на объектах с массовым пребыванием людей:

- Заходя в незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой маршрут, обратите внимание на расположение эвакуационных путей, запасных выходов. Как правило, на этажах наклеены знаки, указывающие путь эвакуации, запасные выходы.

(знаки пожарной безопасности для целей эвакуации имеют прямоугольную или квадратную форму зеленого цвета с белыми символами: бегущий человек, стрелка и др.)

- Если услышали крики: «Пожар! Горим!», либо почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она исходит. Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем.

- Сообщите в пожарную охрану.

- Включите ручной пожарный извещатель, кнопку вызова пожарных или по телефонам «01», «101», «112»

- Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте под руки.

- Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки, снимите с себя галстук, нашейный платок или шарф. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.

- Не входите туда, где большая концентрация дыма.

- Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях, не пользуйтесь лифтами.

- Не возвращайтесь в помещение за материальными ценностями (верхняя одежда и т.д.) до полной стабилизации ситуации.

- Держите в поле зрения своих близких (детей, стариков). Покидайте опасную зону вместе. Помогайте друг другу.

- Выполняйте требования персонала или сотрудников охраны.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ПОЖАРА

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 101, 112)! Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно: его можно попытаться сбить, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара: · немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны; · организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле; · выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня; · если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой; · оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле - там воздух менее задымлен; · рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью; · после выхода из зоны пожара сообщите о ее месте, размерах и характере в противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество. В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в населенном пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых людей, инвалидов. Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к возможной эвакуации: · поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место; · подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства; · наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз; · подготовьте запас еды и питьевой воды; · внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, средствами оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей местности; избегайте паники.