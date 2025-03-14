«Как человек учится быть одиноким»: СОУНБ приглашает на открытую лекцию самарских психологов

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20 марта в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится новая просветительская встреча со специалистами психотерапевтической клиники «Про тебя». «”Я с тобой не разговариваю”, или Как человек учится быть одиноким» – так звучит заявленная тема лекции.

Одиночество – одно из наиболее часто переживаемых состояний многих людей нашего времени. Однако вместе с тем оно же является одним из самых загадочных: среди исследователей продолжаются споры о причинах этого явления и средствах, которые могут помочь его побороть.

Как психологи описывают феномен одиночества? Почему с точки зрения общества оно чаще всего воспринимается негативно? Есть ли связь между развитием одиночества и распространением интернета? Наконец, имеются ли у одиночества положительные стороны, и о чём оно может нам сигнализировать? Об этом и многом другом расскажут специальные гости библиотеки: подростковый и взрослый психолог, ACT- и СFT-психолог, магистр психологии Тимур Абилов и интегративный психолог Анастасия Соколова.

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе С амарской областной научной библиотеки «ВКонтакте» . Подписывайтесь и следите за новостями!

20 марта в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+