Как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники

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Новый год уже не за горами. Однако еще не все жители Самары успели купить продукты и подарки к празднику. Специально для таких любителей всё делать в последний момент 63.ру публикует расписание работы торговых центров города в последний день года уходящего и первые дни наступающего.

ТЦ МЕГА

31 декабря МЕГА будет открыта до 18:00

31 декабря двери МЕГИ будут открыты с 10:00 до 18:00. В первый день 2021 года покупателей ожидают с 14:00 до 22:00. А уже со 2 января ТЦ начнет работать в обычном режиме — с 10:00 до 22:00. Аналогичный график у IKEA.

А вот «Ашан» и «Леруа Мерлен» выбрали другой режим. 31 декабря покупателей в «Ашане» ожидают с 08:30 до 20:00. 1 января объявили выходным. 2 января продуктовый гипермаркет будет работать с 10:00 до 23:00, а уже с 3 января — по обычному графику, с 08:30 до 23:00.

«Леруа Мерлен» же в последний день 2020 года будет работать с 07:30 до 18:00. 1 января посетителей ожидают с 14:00 до 22:00. К обычному графику работы (с 07:30 до 22:00) магазин вернется уже 2 января.

ТРК «Московский»

К привычному графику работы «Московский» вернется 2 января

Представители ТРК «Московский» опубликовали свой график работы в новогодние праздники. 31 декабря комплекс будет открыт с 10:00 до 20:00. 1 января здесь будет работать только кинотеатр «Каро Фильм» (с 10:00 до 01:00) и океанариум (с 15:00). 2 января «Московский» вернется к обычному режиму работы — с 10:00 до 22:00.

ТРК «Вива Лэнд»

В первый день нового года двери «Вива Лэнда» будут закрыты

В последний день уходящего года «Вива Лэнд» и его основные арендаторы будут работать по разным графикам. Сам комплекс 31 декабря будет открыт с 10:00 до 20:00. Самарцы, которые не успели приобрести продукты, смогут это сделать в «Карусели» с 09:00 до 22:00. А для любителей кино с 10:00 до 22:00 будет работать кинотеатр «5 звезд».

1 января «Вива Лэнд» работать не будет. А уже 2 января ТРК вернется к полноценной работе с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Парк Хаус»

В «Парк Хаусе» ввели особый режим работы

Самый необычный график работы — у торгового центра «Парк Хаус». Он разбит на несколько основных частей: сам ТЦ, супермаркет «Перекресток», кинотеатр «Синема парк», рестораны «Луиджи» и «Мушмула» и фуд-корт.

Большая часть магазинов комплекса 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00. 1 января они будут закрыты и вернутся к привычному расписанию со 2 января.

В последний день 2020 года в «Перекрестке» можно будет купить продукты с 09:00 до 21:00. 1 января супермаркет откроется в 13:00 и проработает до 23:00. Со 2 января здесь вводят обычный график работы.

Любители кино смогут посетить «Синема парк» 31 декабря с 10:00. Последний сеанс здесь планируют начать до 18:00, а закрыть кинотеатр хотят с 20:00. С 1 по 9 января гостей ожидают с 10:00 до 03:00. При этом выпускать гостей готовы до 06:00.

Рестораны «Луиджи» и «Мушмула» 31 декабря будут работать с 10:00 до 19:00, а 1 января представители заведений объявили выходным. Но уже со 2 января здесь снова начнут обслуживать посетителей по привычному графику.

Свои изменения предстоящие новогодние праздники внесли и в работу фуд-корта. 31 декабря McDonald's и KFC будут работать с 10:00 до 18:00. 1 января кухни этих ресторанов быстрого питания откроют в 12:00, но если первые планируют закончить работу в полночь, то вторые — в 22:00. Привычный график работы в этих заведениях введут со 2 января.

ТЦ «Мега Сити»

Режим работы «Мега Сити» не меняется из года в год

ТЦ «Мега Сити» не планирует полностью останавливать работу в новогодние праздники. 31 декабря он будет открыт с 10:00 до 20:00, но гипермаркет «Карусель» закроется в 21:00.

1 января в большей части магазинов «Мега Сити» будет выходной день, кроме «Карусели». Она откроется в 12:00. Уже со 2 января 2020 года «Мега Сити» будет работать по обычному графику — с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Космопорт»

1 января «Космопорт» будет закрыт

В торгово-развлекательном комплексе «Космопорт» 31 декабря большая часть магазинов закроется в 20:00. Детский парк SuperLand закончит принимать посетителей в 19:00. А рестораны Carrie, «Перчини» и «Чучвара» перестанут работать в 17:00.

По словам представителей ТРК, двери «Космопорта» будут закрыты 1 января. Исключением стали рестораны, которые будут работать с 12:00 до полуночи. Также для гостей откроется мягкий кинотеатр. Посетить его можно будет с 12:00 до 01:00.

2 января большая часть магазинов в ТРК начнет работать в привычном режиме. Исключением станет гипермаркет «Ашан». Жители Самары смогут посетить его с 10:00 до 23:00. Но, по словам представителей ТРК, уже 3 января и этот магазин вернется к обычному расписанию.

ТЦ «Аврора Молл»

Фуд-корт «Аврора Молл» 1 января будет работать с 12:00 до 22:00

В последний день уходящего года ТЦ «Аврора Молл» будет работать с 10:00 до 21:00. 1 января магазины комплекса должны будут открыться не позднее 15:00 и проработать до 22:00. При этом рестораны, расположенные в зоне фуд-корта, ожидают посетителей с 12:00 до 22:00. Со 2 января «Аврора Молл» возвращается к обычному расписанию — с 10:00 до 22:00.

ТЦ «Гудок»

Последний день года в ТЦ «Гудок» будет сокращенным

31 декабря ТЦ «Гудок» будет открыт с 10:00 до 20:00. При этом гипермаркет «Лента» будет работать еще час — до 21:00, а мягкий кинотеатр — до 18:00.

В первый день 2021 года большая часть магазинов будет закрыта. Исключением станут гипермаркет «Лента», который откроется в 10:00, и мягкий кинотеатр. Он начнет свою работу в 12:00. «Гудок» перейдет на обычное расписание уже со 2 января.

ТК «Амбар»

Большая часть магазинов в «Амбаре» будет закрыта 1 января

Новогодний график работы ввели и в торговом комплексе «Амбар». 31 декабря он будет открыт с 10:00 до 20:00. 1 января гостей ожидают только на фуд-корте, в кинотеатре и в детском парке развлечений Western Park. А уже 2 января комплекс вернется к привычному режиму работы.

Другое расписание у гипермаркета «Ашан». 31 декабря он будет открыт с 08:30 до 20:00. В пятницу, 1 января, магазин не работает. В субботу, 2 января, покупки можно будет совершить с 10:00, а уже с воскресенья 3 января «Ашан» переходит на обычный распорядок работы.

Фото: Дильдина Светлана