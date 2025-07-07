Кабмин утвердил план мероприятий по ответственному обращению с животными

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Правительство России утвердило план мероприятий по комплексному исполнению поручений и указаний президента по вопросам ответственного обращения с животными. Распоряжение об этом подписано, сообщил ТАСС источник в кабмине.

Речь идет о совершенствовании нормативного регулирования в сфере обращения с животными.

"В частности, план предполагает разработку и внесение в правительство проектов ряда федеральных законов. Они будут предусматривать регулирование деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, внедрение системы реагирования на обращения граждан о причинении животными вреда жизни и здоровью или об угрозе его причинения, механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркирования владельцами своих домашних животных", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, законопроекты будут касаться особенностей владения и распоряжения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований, включая вопросы их передачи новым собственникам, порядка передачи животных в приюты при невозможности их дальнейшего содержания, а в случае ненадлежащего обращения с животными - изъятия их у владельцев и размещения в приютах.