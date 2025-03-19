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Кабмин продлил решение об отмене начисления пеней за просрочку платежей по ЖКУ

19 марта 2025 12:02
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Кабмин продлил решение об отмене начисления пеней за просрочку платежей по ЖКУ

Правительство России до конца 2026 года продлило решение об отмене начисления пеней за несвоевременную оплату платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что начисление и уплата пеней не привязана к выросшей ключевой ставке Банка России. В 2025 и 2026 годах расчет пеней будет происходить на основе ключевой ставки в 9,5% годовых. Такой показатель действовал на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется и на правоотношения с начала 2025 года.

Продление объясняется тем, что при выросшей ключевой ставке граждане не смогут выплатить пени за ЖКУ. Согласно Жилищному кодексу, величина взыскания определяется с учетом ключевой ставки в день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, пишет Смотрим.

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