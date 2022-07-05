К проекту "Карта жителя Самарской области" присоединилось уже более 25 тысяч жителей региона

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Заказать Карту жителя Самарской области можно путем подачи онлайн-заявки на Портале карты жителя (https://card.samregion.ru/) или в отделениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ "Солидарность". Список отделений можно найти на Портале во вкладке "Информация о банках".

Карта жителя позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы, перевести получение всех социальных выплат, пенсий и зарплаты, а также предъявлять её как полис ОМС.