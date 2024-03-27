К Году Семьи: жители Самары увеличили покупки товаров для новорожденных

Подготовка к рождению ребёнка требует и физических сил, и финансовых вложений. Новому члену семьи нужны не только пеленки и игрушки — но ещё кроватка, коляска, ванночка, автомобильное кресло и прочее. Аналитики Авито подсчитали, во сколько жителям Самары обойдутся базовые покупки для встречи малыша и сколько можно сэкономить, покупая товары у семей, у которых малыш уже вырос.
Средняя стоимость базового ресейл-набора для новорождённого в 2023 году составила 18 500 руб.
Покупки новых товаров на Авито для новорождённого обойдутся дороже — в 35 300 руб.
При подсчёте стоимости набора аналитики Авито учитывали среднюю стоимость единиц следующих товаров, представленных на платформе:, коляска, автомобильное кресло, кроватка, пеленальный комод, ванночка, видеоняня. Товары, требующие регулярной замены (пеленки, подгузники, одежда, пустышки, посуда) в исследовании не учитывались.
На Авито выросли продажи новых товаров для детей. Так, продажи колясок в Самаре увеличились на 34%, пеленальных комодов — на 28%, а ванночек — на 16%.
Одна из самых первых покупок для ребёнка — это коляска. Средняя стоимость новой в 2023 году на платформе составила 6 100 руб. По данным Росстата, стоимость коляски для новорождённого в конце 2023 года составляла порядка 21 870 руб. Покупая в ресейл-сегменте можно сэкономить еще больше — около 5%. На Авито в 2023 году коляски с рук продавались в среднем по 5 800 руб.
Не менее важно выбрать для новорождённого хорошую кроватку. Новая может обойтись в среднем в 14 700 руб. Экономия в ресейле может составить около 74%: средний чек покупки «с рук» — 3 800 руб.
Для поездок с малышом на машине не обойтись без автомобильного кресла. На платформе можно найти вариант в среднем за 3 300 руб. Покупка этого товара «с рук» станет выгоднее. Кресла в ресейл-сегменте продавались на Авито по 2 400 руб.
Александр Куроптев, руководитель категории Lifestyle в Авито:
“Многие семьи с новорожденными детьми полагаются на вторичный рынок в своих покупках. Главной площадкой для ресейла в России является наша платформа: так, за прошлый год на Авито было продано больше миллиона колясок во вторичном сегменте. Многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие товары, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации. Эти продажи крайне важны: одним людям они помогают экономить, другим — освободить пространство в доме и вернуть часть стоимости купленного ранее недешевого товара. При этом важно отметить, что зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость”.
Средняя стоимость товаров в Самаре для новорожденных по итогам 2023 года
|
Товар
|
Ресейл, руб.
|
Новое, руб.
|
Экономия
|
Автомобильное кресло
|
2 400
|
3 300
|
27%
|
Ванночка
|
700
|
900
|
22%
|
Видеоняня
|
2 500
|
3 000
|
17%
|
Коляска
|
5 800
|
6 100
|
5%
|
Кроватка
|
3 800
|
14 700
|
74%
|
Пеленальный комод
|
3 300
|
7 300
|
55%
|
Итого за комплект
|
18 500
|
35 300
|
48%
Как правило, ванночку используют родители в первые месяцы жизни малыша, именно поэтому этот тип товара часто перепродают. Новая выйдет в 900 рублей, а «с рук» на 22% дешевле — 700 руб.
Пеленальный комод может существенно упростить заботу о малыше, о чем, видимо, хорошо осведомлены будущие родители: продажи новых комодов на Авито выросли на 28%. Средняя стоимость такого предмета мебели в ресейле — 3 300 руб., на 55% дешевле, чем нового.
Базовый набор можно дополнить полезными гаджетами для новоиспеченных родителей, например, видеоняней. Средняя стоимость новой — 3 000 руб. Продажи этого товара в новом состоянии за год выросли на 2%.
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