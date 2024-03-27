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К Году Семьи: жители Самары увеличили покупки товаров для новорожденных

27 марта 2024 11:05
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К Году Семьи: жители Самары увеличили покупки товаров для новорожденных

Подготовка к рождению ребёнка требует и физических сил, и финансовых вложений. Новому члену семьи нужны не только пеленки и игрушки  — но ещё кроватка, коляска, ванночка, автомобильное кресло и прочее. Аналитики Авито подсчитали, во сколько жителям Самары обойдутся базовые покупки для встречи малыша и сколько можно сэкономить, покупая товары у семей, у которых малыш уже вырос.

  • Средняя стоимость базового ресейл-набора для новорождённого в 2023 году составила 18 500 руб.

  • Покупки новых товаров на Авито для новорождённого обойдутся дороже — в 35 300 руб. 

  • При подсчёте стоимости набора аналитики Авито учитывали среднюю стоимость единиц следующих товаров, представленных на платформе:, коляска, автомобильное кресло, кроватка, пеленальный комод, ванночка, видеоняня. Товары, требующие регулярной замены (пеленки, подгузники, одежда, пустышки, посуда) в исследовании не учитывались.

  • На Авито выросли продажи новых товаров для детей. Так, продажи колясок  в Самаре увеличились на 34%, пеленальных комодов  — на 28%, а ванночек — на 16%.

Одна из самых первых покупок для ребёнка — это коляска. Средняя стоимость новой в 2023 году на платформе составила 6 100 руб. По данным Росстата, стоимость коляски для новорождённого в конце 2023 года составляла порядка 21 870 руб. Покупая в ресейл-сегменте можно сэкономить еще больше — около 5%. На Авито в 2023 году коляски с рук продавались в среднем по 5 800 руб.

Не менее важно выбрать для новорождённого хорошую кроватку. Новая может обойтись в среднем в 14 700 руб. Экономия в ресейле может составить около 74%: средний чек покупки «с рук» — 3 800 руб.

Для поездок с малышом на машине не обойтись без автомобильного кресла. На платформе можно найти вариант в среднем за 3 300 руб. Покупка этого товара «с рук» станет выгоднее. Кресла в ресейл-сегменте продавались на Авито по 2 400 руб.

Александр Куроптев, руководитель категории Lifestyle в Авито:

“Многие семьи с новорожденными детьми полагаются на вторичный рынок в своих покупках. Главной площадкой для ресейла в России является наша платформа: так, за прошлый год на Авито было продано больше миллиона колясок во вторичном сегменте. Многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие товары, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации. Эти продажи крайне важны: одним людям они помогают экономить, другим — освободить пространство в доме и вернуть часть стоимости купленного ранее недешевого товара. При этом важно отметить, что зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость”.

Средняя стоимость товаров в Самаре для новорожденных по итогам 2023 года

Товар

Ресейл, руб.

Новое, руб.

Экономия

Автомобильное кресло

2 400

3 300

27%

Ванночка

700

900

22%

Видеоняня

2 500

3 000

17%

Коляска

5 800

6 100

5%

Кроватка

3 800

14 700

74%

Пеленальный комод

3 300

7 300

55%

Итого за комплект

18 500

35 300

48%


 Как правило, ванночку используют родители в первые месяцы жизни малыша, именно поэтому этот тип товара часто перепродают. Новая выйдет в 900 рублей, а «с рук» на 22% дешевле — 700 руб.

Пеленальный комод может существенно упростить заботу о малыше, о чем, видимо, хорошо осведомлены будущие родители: продажи новых комодов на Авито выросли на 28%. Средняя стоимость такого предмета мебели в ресейле — 3 300 руб., на 55% дешевле, чем нового.

Базовый набор можно дополнить полезными гаджетами для новоиспеченных родителей, например, видеоняней. Средняя стоимость новой — 3 000 руб. Продажи этого товара в новом состоянии за год выросли на 2%.

Фото pxhere.com

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