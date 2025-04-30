Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 100 кг семян сосны высеяли в Фёдоровском лесном питомнике
Почти 100 кг семян сосны высеяли в Фёдоровском лесном питомнике
Самарская делегация стала призёром в пилотировании БАС и робототехнике на олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»
Самарская делегация стала призёром в пилотировании БАС и робототехнике на олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
Песков сообщил о восстановлении каналов коммуникации РФ и США
Песков сообщил о восстановлении каналов коммуникации РФ и США
В Самаре Волга затопила причалы речного вокзала
В Самаре Волга затопила причалы речного вокзала
Самарцев приглашают на VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Самарцев приглашают на VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
в Самарской области дачников атаковали дикие хомяки
В Самарской области дачников атаковали дикие хомяки
Студентка Самарского политеха установила мировой рекорд в русском жиме лёжа
Студентка Самарского политеха установила мировой рекорд в русском жиме лёжа
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.99
EUR 93.17
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

К 80-летию Великой Победы в Самаре представят программу «Пламя Победы»

30 апреля 2025 12:45
123
К 80-летию Великой Победы в Самаре представят программу «Пламя Победы»

3 мая в 18.30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представляет программу «Пламя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках этого уникального вечера зрители смогут увидеть два одноактных балета: «Ленинградскую симфонию» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.

«Ленинградская симфония» – это масштабное полотно, эпическое повествование о мужестве и героизме осажденного Ленинграда. Либретто и хореографию одноактного балета, основанного на первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, создал в 1961 году Игорь Бельский. Этот балет погружает зрителей в атмосферу исторической драмы, подчеркивая стойкость и единство народа в тяжелые времена.

Одноактный балет «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина и либретто Дмитрия Антипова, основанном на одноименной поэме Александра Твардовского, рассказывает камерную историю, разворачивающуюся на фоне всеобщей трагедии. Здесь война предстает глазами отдельной семьи, акцентируя личные потери, страдания и боль.

Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей. Они заставляют задуматься о цене мира, ценности человеческой жизни и о необходимости помнить уроки истории.

 

I отделение

Дмитрий Шостакович

Балет «Ленинградская симфония»

Балетмейстер-постановщик – кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Вячеслав Хомяков

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона, 1961)

Художник по костюмам – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона, 1961)

Художник по свету – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Наумов

 

II отделение

Премьера!

Валерий Гаврилин

Балет «Дом у дороги»

Балетмейстер-постановщик – Дмитрий Антипов

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик и дирижер спектакля – лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик и художник по костюмам – Марина Евдоченкова

Художник по видеоконтенту – Дмитрий Громов

Художник по свету – Сергей Дильдин

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
30 апреля 2025  13:47
Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом
81
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником
30 апреля 2025  12:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарских работников пожарной охраны с профессиональным праздником
139
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
30 апреля 2025  11:40
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
127
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
30 апреля 2025  10:31
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
193
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
30 апреля 2025  10:23
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
157
Весь список