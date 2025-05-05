К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне запустят «Поезд славы»

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6 мая в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с железнодорожного вокзала Самары отправится «Поезд славы». Мероприятие организовано при поддержке министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, АО «Самарская пригородная пассажирская компания» и Управления Росгвардии по Самарской области.

Электропоезд, стилизованный под военную тематику, отправится из Самары в Курумоч в 16:51 и вернется обратно в Самару в 19:53 по местному времени.

На поезде пройдет концертная программа, в рамках которой запланированы выступления военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, артистов Самарского театра «Город», ансамбля ложкарей и детей из детских центров попечительского совета «Поколение 2020». Также АО «Самарская ППК» подведет итоги конкурса рисунков, стихов и песен, посвященных Великой Отечественной войне, и вручит памятные подарки.

Стать пассажиром «Поезда славы» может любой желающий. В качестве особых гостей приглашены ветераны Великой Отечественной войны с сопровождающими, ветераны специальной военной операции и дети-сироты центра «Поколение 2020».

Это не единственное патриотическое мероприятие, организованное в Самарской области на пригородном железнодорожном транспорте. Так, в феврале 2025 года, накануне Дня защитника Отечества, из Самары до Курумоча отправился «Поезд мужества».